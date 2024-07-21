Celal Şengör: 30-40 yıl sonra Türkiye olmayacak

Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, "Bu 20 senelik AK Parti iktidarı ve öncesinde dine baskın önem verenler nedeniyle Türkiye'nin istikbali kapanmıştır" dedi.

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Celal Şengör'den dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

Katıldığı programda Türkiye'nin geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şengör şunları söyledi:

"Türkiye'nin sonu artık belli ve uzakta da değil bu. Önümüzdeki 30-40 yıl içinde Türkiye olmayacak. Yani bu 20 senelik AK Parti iktidarı ve ondan önce 1950'den beri gelen, bu dine önem veren iktidarlar, bunlarla beraber, Türkiye'nin istikbali kapanmıştır"