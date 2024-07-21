Özgür Özel: Tayyip Bey'e teşekkür edeceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Emekli Evi'ni ziyaret etti. Kalabalığa seslenen Özgür Özel, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'i seçim başarısından ve Emekli Evi'ni açmasından dolayı tebrik etti.

AK Parti'nin ilk iktidara geldiğinde bir emekli maaşının 1,5 asgari ücret olduğunu söyleyen Özel, şöyle devam etti:

5 ÇEYREK ALTIN GİTTİ

- Tayyip Bey, başbakan olduğunda en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alıyorlardı. Bugün emekli maaşı 3 çeyrek altın almıyor. Cepten en az 5 çeyrek altın gitti.

- Bugün en düşük emekli maaşını asgari ücret yapsın, vallahi billahi basın toplantısı düzenleyeceğim. Hiç eleştirmeyeceğim. Tayyip Bey'e teşekkür edeceğim. Bu emeklinin sesini duydun, hiç olmazsa şimdi bir asgari ücret verdin diye. Her mikrofonu elime aldığımda diyeceğim ki Tayyip Erdoğan, emeklilere asgari ücret vermiştir, seslerini duymuştur. Bizim siyasetimiz böyle. Sen emekliye zammı ver. Teşekkürü al ama emekliye zam vermiyorsan, emeklide geçim yoksa senin karşında seçim var kardeşim. Bu kadar net.