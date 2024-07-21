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Adana'da otomobil göle düştü: Bir aile yok oldu!

Adana'nın Çukurova ilçesinde, kontrolden çıkan araç Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Araçtaki 1 çocuğun cesedine ulaşılırken; yapılan çalışmalar sonucunda 4 saat sonra anne, baba ve 13 yaşındaki Mete Aydoğmuş'un da cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2024 16:22, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2024 16:26
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Adana'da otomobil göle düştü: Bir aile yok oldu!

Adana Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde, saat 10.30 sularında Veysel Aydoğmuş'un kullandığı, içinde 16 yaşındaki oğlu Batuhan, 13 yaşındaki oğlu Mete ve eşi Emine Aydoğmuş'un olduğu otomobil Çatalan Batı Köprüsü'ne geldiği sırada köprünün demir bariyerlerine çarparak Seyhan Baraj Gölü'ne düşmüştü.

ANNE, BABA VE İKİ ÇOCUĞUN CESETLERİNE ULAŞILDI

Kaza sonrası dalgıç polislerin başlattığı aramada 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine otomobilin dışında ulaşılmıştı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 4 saat sonra anne, baba ve 13 yaşındaki Mete Aydoğmuş'un da cansız bedenine ulaşıldı.

18 metre derinlikte olan otomobilden sırasıyla önce Mete, daha sonra anne en son da babanın cansız bedeni çıkartıldı.

AİLENİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bu sırada ailenin yakınları gözyaşlarına boğulup feryat etti. Cenazeler ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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