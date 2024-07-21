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Kan davası nedeniyle Gaziantep'ten İzmir'e gelen çift, silahlı saldırıda öldü

İzmir'in Menemen ilçesinde, bir fırından simit aldıktan sonra evlerine dönen Ali Gürbüz (53) ve eşi Döne Gürbüz (61) sokakta uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheliler C.D. (39) ve C.D. (30) yakalanırken, cinayetlerin 'kan davası' nedeniyle işlendiği ortaya çıktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Temmuz 2024 17:13, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2024 17:14
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Kan davası nedeniyle Gaziantep'ten İzmir'e gelen çift, silahlı saldırıda öldü

Olay, saat 09.30 sıralarında İncirli Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali ve Döne Gürbüz çifti sabah kahvaltısı için bir fırından simit aldıktan sonra eve giderken, sokakta iki şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay sonrası şüpheliler kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gürbüz çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Gürbüz çiftinin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Menemen ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelilerin C.D. ve C.D. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin Çiğli ilçesindeki bir adreste oldukları belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen polis, iki şüpheliyi de yakaladı. Evde yapılan aramada, olayda kullanılan 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Burada yapılan araştırmada, Ali ve Döne Gürbüz çiftinin oğulları Alican Gürbüz'ün, bir süre önce evlenen ablası M.G.'nin eşi Okan D.'yi çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdüğü bu nedenle iki aile arasında husumet bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra Gürbüz çiftinin 1,5 yıl önce Gaziantep'ten İzmir'e yerleştikleri belirtildi.

Şüphelilerin emniyette işlemleri sürdüğü bildirildi.

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