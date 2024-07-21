'Türkiye'de bu böceğin maddi bir karşılığı yok'

Vali yardımcısının yeğenleri boğularak can verdi
Vali yardımcısının yeğenleri boğularak can verdi
'Denetimli serbestlikten yararlanan 6 bin 695 kişi yeniden suç işledi'
'Denetimli serbestlikten yararlanan 6 bin 695 kişi yeniden suç işledi'
20 üniversitede 21'i lisans, 71 yapay zeka programı açılıyor
20 üniversitede 21'i lisans, 71 yapay zeka programı açılıyor
Gabar'da sondaj kulesi altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı
Gabar'da sondaj kulesi altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı
Elektrik faciasında ifadeler ortaya çıktı: İZSU gözlemcisi izinliymiş
Elektrik faciasında ifadeler ortaya çıktı: İZSU gözlemcisi izinliymiş
Hükümetten yeni adım: E-ticaret firmaları vergi toplayacak
Hükümetten yeni adım: E-ticaret firmaları vergi toplayacak
Merkez Bankası faiz kararını salı günü açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını salı günü açıklayacak
Nem İstanbulluları uyutmadı: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
Nem İstanbulluları uyutmadı: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
Erdoğan yanıt verdi: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
Erdoğan yanıt verdi: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
Gıda İşletmelerinde 'Karekod' uygulaması başladı
Gıda İşletmelerinde 'Karekod' uygulaması başladı
Polise 'Seni sürdüreceğim' demek 'direnme' suçu sayılır mı?
Polise 'Seni sürdüreceğim' demek 'direnme' suçu sayılır mı?
En düşük emekli aylığına zam bu hafta Genel Kurul'a gelecek
En düşük emekli aylığına zam bu hafta Genel Kurul'a gelecek
Sahafın dünyaca ünlü moda markasına karşı 'isim' zaferi
Sahafın dünyaca ünlü moda markasına karşı 'isim' zaferi
Yeni Orta Vadeli Program'da tasarruf ön plana çıkacak
Yeni Orta Vadeli Program'da tasarruf ön plana çıkacak
Alımlar nakde döndü! İpotekli konut satışları çakıldı
Alımlar nakde döndü! İpotekli konut satışları çakıldı
Tatil beldelerinde masalar boş kaldı: Restoranlar indirim başlattı
Tatil beldelerinde masalar boş kaldı: Restoranlar indirim başlattı
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih tavsiyeleri
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih tavsiyeleri
Köpek yasası çıkmazsa Hindistan'a döneriz!
Köpek yasası çıkmazsa Hindistan'a döneriz!
Erdoğan'dan öğrenci katkı payı açıklaması
Erdoğan'dan öğrenci katkı payı açıklaması
8,5 milyon Windows cihazı yazılım sorunundan etkilendi
8,5 milyon Windows cihazı yazılım sorunundan etkilendi
'İstihdam oranında yüzde 50 ile tarihi bir zirveye ulaştık'
'İstihdam oranında yüzde 50 ile tarihi bir zirveye ulaştık'
YÖK Başkanı açıkladı: O öğrencilerden katkı payı alınmayacak
YÖK Başkanı açıkladı: O öğrencilerden katkı payı alınmayacak
İstanbul'da 45 derece kabusu
İstanbul'da 45 derece kabusu
THY: Tüm operasyonlarımız normale dönmüştür
THY: Tüm operasyonlarımız normale dönmüştür
Uzmanlar Türkiye'nin kredi notundaki artırımların devam etmesini bekliyor
Uzmanlar Türkiye'nin kredi notundaki artırımların devam etmesini bekliyor
İzmir'de hemzemin geçitte feci kaza: 3 ölü
İzmir'de hemzemin geçitte feci kaza: 3 ölü
KPSS Alan Bilgisi sınavlarının sabah oturumu yapıldı
KPSS Alan Bilgisi sınavlarının sabah oturumu yapıldı
Yozgat'ta feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Yozgat'ta feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Emekliye ek zam farkı ne zaman yatacak? Tarih verildi
Emekliye ek zam farkı ne zaman yatacak? Tarih verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC bizim göz bebeğimizdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC bizim göz bebeğimizdir
Ana sayfaHaberler

'Türkiye'de bu böceğin maddi bir karşılığı yok'

Bingöl'de 13 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencisi Selman Karatoprak, ailesiyle tatil için gittiği Ağaçeli köyünde kendi ağırlığının yüzlerce katını taşıyabilen gergedan böceğini buldu. Gergedan böceğinin çok değerli sanıldığını ve bu yüzden kaçak olarak avlandığını belirten uzmanlar, "Türkiye'de bu böceğin maddi bir karşılığı yok" diyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Temmuz 2024 17:35, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2024 17:37
Yazdır
'Türkiye'de bu böceğin maddi bir karşılığı yok'

Bingöl'de 13 yaşındaki 7'nci sınıf öğrencisi Selman Karatoprak, ailesiyle tatil için gittiği Ağaçeli köyünde kendi ağırlığının yüzlerce katını taşıyabilen gergedan böceğini buldu.

Karatoprak köyde bulduğu gergedan böceğinin (Oryctes nasicornis) fotoğrafını çekip, ailesi aracılığıyla Bingöl Üniversitesi'ne ulaştırdı.

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Mustafa İlçin, gergedan böceğinin güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Erkek böceklerde boynuzumsu bir yapı var. Dişileri ise boynuzsuz bir yapıya sahip. Genel itibarıyla 20-60 milimetre arasında uzunlukları vardır. Gergedan böceği kendi boyutunun 850 katından daha fazla yük kaldırabilme potansiyeline sahiptir. Çok güçlü bir böcektir. Kanat yapısı elitradır. Elitra kanat yapısına sahip olan böceklerin de böyle bir güçlü yapıya sahip olduğunu da ayrıca ifade etmek mümkün."

"DEĞERLİ SANILARAK TOPLANDIĞI İÇİN SAYILARI AZALDI"

Kaçak avcılar tarafından değerli sanılarak fazlaca toplandığı için sayılarında azalma olduğunu ifade eden İlçin, şöyle konuştu:

"Gergedan böceğinin farklı ülkelerde özellikle ekonomik anlamda bir kullanışının söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Türkiye'de maddi bir karşılığı yok. Bu durumun popülasyonları açısından özellikle kaçak avcılar noktasında ciddi bir tehlike oluşturduğunu söylemek mümkün. Bu da doğamıza, biyolojik çeşitliliğimize ciddi bir zarar vermektedir. Tarımsal anlamda bir zararı söz konusu değildir. Bingöl ve çevresinde bu böceğe rastlamak mümkün."

"Başta Avrupa, Asya ve Afrika'nın kuzey kısımlarında da yerleşik göstermektedir. Ülkemizin de birçok bölgesinde görebileceğimiz bir böcektir. Maalesef popülasyonları noktasında da ciddi azalış olduğunu da ifade etmek mümkün. Bundan mutlaka kaçınmak gerek. Kaçak avcılar tarafından maddi değerlerinin olduğu sanılıp fazlaca toplandığından sayıları gittikçe azaldı. İdari birimlerce 100 bin liraya cezası var."

"İLK KEZ GÖRDÜM"

Böceği ilk kez gördüğünü belirten Selman Karatoprak ise şunları söyledi:

"Arkadaşlarımla oynadıktan sonra eve dönerken farklı bir böcek gördüm. Eve gelip babamın telefonundan araştırmaya başladım. Adının gergedan böceği olduğunu öğrendik. Bu böcek kendi ağırlığının kat kat fazlasını taşıyan bir böcek türüymüş. Böceği yeniden doğaya salacağım."

Böcek daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber