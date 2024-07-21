Yolcu otobüsünde ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi

Araçta yolcu konumundaki D.V.K'nin (29) eşyalarında yapılan aramada, ruhsatsız 5 tabanca ile 5 şarjör ele geçirildi.

KARS (AA) - Kars'ta bir yolcu otobüsünde ruhsatsız 5 tabanca ile şarjörleri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net