Çay yüklediği ilkel teleferikte elektrik akımına kapılan çiftçi, hayatını kaybetti
Rize'nin Güneysu ilçesinde ilkel teleferiğe çay yüklediği sırada elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Temmuz 2024 22:57, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2024 22:58
RİZE (AA) - Rize'nin Güneysu ilçesinde ilkel teleferiğe çay yüklediği sırada elektrik akımına kapılan kişi ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Yeniköy köyünde Hızır Can Torpil, arazide kestiği çayı ilkel teleferiğe yüklediği sırada elektrik akımına kapıldı.
Çay bahçesinde Torpil'in hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Torpil, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa taşındı.
Ağır yaralanan Torpil, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.