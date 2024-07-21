Serinlemek için denize giren kişi boğuldu
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren gençleri kurtarmak için denize giren Ali Topçu, dalgalara kapıldı. Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan Topçu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2024 23:29, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2024 23:09
İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de serinlenmek için denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.
Kısırkaya Plajı'nda sabah saatlerinde serinlemek için denize giren Ali Topçu, bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapıldı.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılan Topçu için sağlık ekipleri çağırıldı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Topçu, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.