Serinlemek için denize giren kişi boğuldu

Kısırkaya Plajı'nda sabah saatlerinde serinlemek için denize giren Ali Topçu, bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapıldı.

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de serinlenmek için denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

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