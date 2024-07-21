Husumet yaşadığı 17 yaşındaki kuzeni tarafından öldürüldü

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheli aranıyor.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kabakulak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İddiaya göre; akaryakıt istasyonunda çalışan Abdullah Kabakulak, burada husumet yaşadığı kuzeni S.K. ile karşılaştı. İki kuzen arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki akaryakıt istasyonunda çalışan Abdullah Kabakulak (42), husumetli olduğu kuzeni S.K. (17) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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