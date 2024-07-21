Vali yardımcısının yeğenleri boğularak can verdi

Şile Devlet Hastanesi'nde sevk edilen üç kişiden Üzeyir İlhan Öztürk (27), bilinci kapalı olarak sevk edildiği hastanede hayatını kaybederken, kardeşi Olgun Öztürk'ün (26) ise cansız bedenine çalışmalar sonucunda ulaşıldı.

Ekipler ilk etapta 3 kişiyi sudan çıkartırken, bir kişinin kayıp olduğu bilgisi üzerine Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

İstanbul Şile Doğancılı Plajı'nda dört kişinin denizde boğulma tehlikesi yaşadığı ihbarı üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) cankurtaran ekipleri sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net