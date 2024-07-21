Biden adaylıktan çekildi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı. X hesabından açıklama yapan Biden, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Son üç buçuk yılda, bir Ulus olarak büyük ilerlemeler kaydettik.

Bugün, Amerika dünyanın en güçlü ekonomisine sahip.

Birlikte, bir asırda bir yaşanan pandemiyi ve Büyük Buhran'dan bu yana en kötü ekonomik krizi atlattık. Demokrasimizi koruduk ve muhafaza ettik. Ve dünyadaki ittifaklarımızı güçlendirdik.

Başkanınız olarak hizmet etmek hayatımın en büyük onuru olmuştur ve yeniden seçilme niyetim olmasına rağmen, partim ve ülkem için en iyisinin istifa etmek ve kalan görev sürem boyunca Başkanlık görevlerimi yerine getirmeye odaklanmak olduğuna inanıyorum.

Kararım hakkında daha fazla detay vermek üzere bu hafta Ulus'a konuşacağım.

Şimdilik, yeniden seçilmem için bu kadar çok çalışan herkese en derin şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e bu işte olağanüstü bir ortak olduğu için teşekkür etmek istiyorum. Bana duyduğunuz güven ve inanç için Amerikan halkına kalpten teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Bugün her zaman inandığım şeye inanıyorum: Amerika'nın birlikte yaptığında yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Sadece Birleşik Devletler olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor."

Biden Harris'i destekleyecek

ABD Başkanı Biden, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini vurguladı.

JOE BİDEN KİMDİR?

Joseph Robinette Biden Jr. ya da herkesin bilgidiği adıyla Joe Biden, 20 Ocak 2021'de ABD'nin 46'ıncı Başkanı olarak yemin ederek göreve başladı.

Göreve geldiğinde Amerikan tarihinin en yaşlı başkanıydı. 4 yıllık başkanlık dönemi boyunca da hakkında en çok konuşulan konu yaşlılığı oldu.

Biden, toplumun derinden bölündüğü bir ortamda işbaşı yaptı. Yemin törenine iki hafta kala selefi Donald Trump'ın destekçileri, Biden'ın başkan olmasını engellemek için Kongre binasını bastı. Bu görüntüler Amerikan demokrasinin en kötü günlerinden biri olarak tarihe geçti.

Göreve covid saldgını dönemidne geldi. Oval Ofisteki ilk günlerinde Covid'e karşı aşılamanın artması için yoğun çaba harcadı.

Trump'ın çekildiği Paris İklim Anlaşması'na yeniden taraf oldu. ABD'nin UNESCO'ya yeniden üye olmasını sağladı. Trump'ın Meksika sınırına ördürmeye başladığı duvarın inşaasını durdurdu.

Biden, Trump'ın çekildiği, İran ile Batı arasındaki nükleer anlaşmaya geri dönmek istediyse de başaramadı.

AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLME GÖRÜNTÜLERİ

Başkanlık dönemine damga vuran olaylardan ilki 2021 yazında yaşandı.

Trump'ın Taliban ile yaptığı anlaşmaya uyarak ABD askerlerini Afganistan'dan çekme kararı aldı. Taliban'ın Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmesiyle Amerikan askerleri adeta kaçarcasına ülkeyi terk etti.

Çaresiz kalan Afganların ABD kargo uçağına binmeye çalıştığı görüntüler tüm dünyanın hafızasına kazındı.

Biden'ın Afganistan'dan çıkış stratejisi uzun süre tartışılırken, kendi partisinden bile eleştiriler aldı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Biden dönemine asıl damga vuran olay, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali oldu.

ABD-Rusya ilişkileri, Biden iktidara geldiğinde, Soğuk Savaş'tan bu yana en kötü dönemini yaşıyordu. Biden'ın, 2021'de, Rusya lideri Vladimir Putin'e katil benzetmesi yapması uzun süre tartışıldı.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırısıyla savaş başladı. Biden, savaşın ilk gününden itibaren Ukrayna'ya tam destek verdi. Hem ABD hem müttefikleri Ukrayna için seferber oldu, Kiev'e yoğun silah desteği sağlandı. Biden'ın, 2023'te Kiev'e süpriz bir ziyareti ABD'nin Ukrayna'ya sarsılmaz desteğinin sembolü olarak kayıtlara geçti.

Ukrayna Savaşı'yla birlikte zaman zaman ABD ile Rusya arasında nükleer savaş çıkacağı endişeleri de gündeme getirildi. NATO'nun İsveç ve Finlandiya'yı kapsayan genişlemesi de yine Biden döneminde gerçekleşti.

GAZZE SAVAŞI

Başkanlığının son yıllında Biden'ı en çok zorlayan Gazze Savaşı oldu.

İsrail'e tam desteği nedeniyle yoğun eleştiri aldı. Amerikan üniversitelerinde Gazze'ye destek gösterileri bu dönemin en dikkat çeken görüntüleri olarak kayda geçti.

Biden, Trump'ın Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını geri çekmedi. İsrail ile Arap ülkeleri arasında normalleşme için başlattığı İbrahim Anlaşmaları'a ise devam etti. Özellikle İsrail ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişki kurulması için yoğun çaba harcadı.

Çin ile ilişkilerde ambargoları sürdüren hatta genişleten Biden, Tayvan konusundaki çıkışıyla dikkat çekti. Eylül 2022'de Çin'i işgal etmesi halinde ABD askerlerinin Tayvan'ı koruyacağını söyledi.

Pasifik'te Çin'in yayılmacı politikasına karşı adımlar attı. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasındaki stratejik güvenlik diyaloğu grubunun çalışmalarına hız verdi. 2021 yine Çin'e karşı Avustralya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri arasında üçlü güvenlik paktı AUKUS kuruldu.

OBAMA DÖNEMİNDE BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPTI

İrlanda kökenli Katolik bir aileden gelen Biden, çok erken yaşta siyasete atıldı. Altı dönem senatörlük yapan Biden, 2008'de Barack Obama ile başkanlık yarışına girdi. Obama'nın başkanlığında iki dönem başkan yardımcılığı yaptı.

İlk eşiyle kızını trafik kazasında kaybeden Biden'ın, büyük oğlu Beau da 46 yaşında kanserden öldü.