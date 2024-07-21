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İşsizlik oranının en yüksek olduğu kentler

TÜİK verilerine göre, işsizlik oranının en yüksek olduğu il yüzde 23,3 ile Hakkari olurken, depremin vurduğu iller üst sıralarda yer aldı. Üç büyük şehre bakıldığında en yüksek işsizlik yüzde 11,4 ile İzmir'de görülürken, İstanbul'da işsizliğin tek haneli olduğu belirlendi.

Haber Giriş : 21 Temmuz 2024 21:31, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2024 21:35
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İşsizlik oranının en yüksek olduğu kentler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin il bazında işsizlik verilerini açıkladı.

Türkiye genelinde, işsizlik oranı geçen yıl yüzde 9,4 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı en yüksek il yüzde 23,3 ile Hakkari olurken, en düşük il yüzde 4,8 ile Sinop oldu.

Üç büyük ilde durum

Üç büyük şehre bakıldığında İstanbul'da işsizlik oranı yüzde 8,9, Ankara'da yüzde 11,2, İzmir'de yüzde 11,4 oldu.

En yüksek işsizlik bu illerde

İşsizliğin en yüksek olduğu illerde Hakkari'yi yüzde 19,1 ile Van, yüzde 16,7 ile Osmaniye, yüzde 15,6 ile Hatay, yüzde 14,6 ile Kahramanmaraş ve Ağrı izledi. 6 Şubat depremi ile sarsılan Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş en yüksek işsizliğin görüldüğü iller olarak dikkat çekti.

İşsizliğin en düşük olduğu iller

İşsizlik oranının en düşük olduğu illere bakınca Sinop'u yüzde 4,9 ile Kastamonu, yüzde 5,1 ile Burdur, yüzde 5,2 ile Çankırı ve yüzde 5,5 ile Nevşehir takip etti.

En düşük istihdam oranı Siirt'te

İstihdam oranı Türkiye genelinde yüzde 48,3 oldu. En yüksek istihdam oranı yüzde 58,2 ile Ardahan'da gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 35,5 ile Siirt ilinde oldu.

Türkiye genelinde, işgücüne katılma oranı yüzde 53,3 olarak belirlendi. En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 61,7 ile Ardahan'da gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 38,5 ile yine Siirt'te görüldü.

Bülten yeniden açıklanmaya başlandı

İş gücü istatistikleri yıllık olarak Türkiye ve istatistiki bölge birimleri sınıflaması 26 bölge için yayımlanıyor.

İl düzeyine ilişkin temel iş gücü göstergeleri ise 2008-2013 yıllarında model yaklaşımlarıyla üretildi. Model kısıtlarının sağlanmaması nedeniyle il düzeyinde göstergelerin üretilmesine ara verildi. Gerçekleştirilen son düzenlemelerle il düzeyinde temel iş gücü göstergeleri doğrudan araştırma verileri kullanılarak yeniden üretilmeye başlandı.

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