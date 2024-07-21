Seyir terasının camı sıcak nedeniyle çatladı
Kazdağı Milli Parkı içinde bulunan Şahin Deresi Cam Seyir Terasının zemini 42 dereceyi aşan sıcaklar nedeniyle çatladı. Kaymakam terasın ziyarete kapatıldığını duyurdu.
Balıkesir Edremit'teki Kazdağı Milli Parkı içinde bulunan Şahin Deresi Cam Seyir Terası'nın zemininin bir bölümü aşırı sıcaklar nedeniyle çatladı.
AA'nın aktardığına göre teras ziyaretçi girişine kapatıldı.
Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş gazetecilere, cam seyir terasının uzman ekiplerin incelemesi ve çatlayan zemin camının değiştirilmesi süresince kapalı tutulacağını söyledi.
Odabaş, seyir terasının, teknik ekiplerin raporları doğrultusunda ilerleyen günlerde tekrar ziyarete açılacağını belirtti.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden teknik ekibin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.
Balıkesir Politika gazetesinin haberine göre seyir terasının zemin camının çatlamasının sebebi 42 dereceyi aşan aşısı sıcaklar.