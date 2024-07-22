Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerini indirme çalışması sürüyor

Bilim insanlarına saldırı girişimini polis önledi
Bilim insanlarına saldırı girişimini polis önledi
%0 Faizli Taksitli 25.000 TL Nakit!
%0 Faizli Taksitli 25.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
İyi Parti'de istifalar sürüyor
İyi Parti'de istifalar sürüyor
Diplomatik kaynaklar, Erdoğan-Esad görüşmesini yalanladı
Diplomatik kaynaklar, Erdoğan-Esad görüşmesini yalanladı
Kadınlar için soyadı düzenlemesi 9. Yargı Paketi'nden çıkarılacak
Kadınlar için soyadı düzenlemesi 9. Yargı Paketi'nden çıkarılacak
Turizmcilerden algı operasyonu açıklaması: Oteller boş değil
Turizmcilerden algı operasyonu açıklaması: Oteller boş değil
Sokak köpeklerine ilişkin tekliften 'Ötanazi' kelimesi çıkarılacak
Sokak köpeklerine ilişkin tekliften 'Ötanazi' kelimesi çıkarılacak
16 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-23' operasyonu: 73 şüpheli yakalandı
16 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-23' operasyonu: 73 şüpheli yakalandı
Ak Partili Elitaş: EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar
Ak Partili Elitaş: EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar
Sürücüler dikkat! O tünel 50 gün ulaşıma kapatılacak
Sürücüler dikkat! O tünel 50 gün ulaşıma kapatılacak
Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava etkili olacak
Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava etkili olacak
Özel üniversite ücretleri dudak uçaklatıyor
Özel üniversite ücretleri dudak uçaklatıyor
AK Parti'den sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama
AK Parti'den sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama
Otomotivde ikinci ele özel izin yolda
Otomotivde ikinci ele özel izin yolda
Kurban Bayramı'nda kartla 132,3 milyar liralık ödeme yapıldı
Kurban Bayramı'nda kartla 132,3 milyar liralık ödeme yapıldı
Dilan Polat'ın tahliye talebine ret
Dilan Polat'ın tahliye talebine ret
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci daha da belirginleşecek
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci daha da belirginleşecek
TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı
TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı
Uzmanlar: Sıcaklık artışı kalp krizi riskini yükseltiyor
Uzmanlar: Sıcaklık artışı kalp krizi riskini yükseltiyor
CrowdStrike: Kesintiden etkilenen cihazların önemli kısmı normale döndü
CrowdStrike: Kesintiden etkilenen cihazların önemli kısmı normale döndü
Yargıtay'dan emsal boşanma davası kararı
Yargıtay'dan emsal boşanma davası kararı
Batman Havalimanı'nda polis meslektaşını vurdu
Batman Havalimanı'nda polis meslektaşını vurdu
AK Parti'de değişim rüzgarı
AK Parti'de değişim rüzgarı
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Turizmci de Yunan'a gitti! Fahiş fiyat sektördeki dengeyi bozdu
Turizmci de Yunan'a gitti! Fahiş fiyat sektördeki dengeyi bozdu
Türkiye'nin küresel imajına 'başıboş köpek' darbesi
Türkiye'nin küresel imajına 'başıboş köpek' darbesi
Bodrumlu işletmeciler 'pahalı değiliz' diyor
Bodrumlu işletmeciler 'pahalı değiliz' diyor
En düşük emekli aylığına zam bu hafta Genel Kurul'a gelecek
En düşük emekli aylığına zam bu hafta Genel Kurul'a gelecek
Polise 'Seni sürdüreceğim' demek 'direnme' suçu sayılır mı?
Polise 'Seni sürdüreceğim' demek 'direnme' suçu sayılır mı?
Biden adaylıktan çekildi
Biden adaylıktan çekildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ağrı Dağı'nda hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerini indirme çalışması sürüyor

Ağrı Valiliği, tırmandıkları Ağrı Dağı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolduktan sonra cansız bedenlerine ulaşılan 2 kişinin bulundukları yerden indirilme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 20:38, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 21:12
Yazdır

Valilikten yapılan açıklamada, Ağrı Dağı'na tırmanış yapan 2 kişinin 5 bin 50 rakımda kafileden ayrıldıkları ve kendilerinden haber alınamadığı yönünde 20 Temmuz Cumartesi günü gelen ihbar üzerine Valilik ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı koordinesinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarını yürütmek amacıyla bölgede 2 Ağrı AFAD, 8 UMKE ve 7 jandarma personeli ile Van Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde görevli 10 profesyonel dağcı, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Rize ve Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde görevli 34 profesyonel dağcı olmak üzere toplam 61 profesyonel dağcı, 2 yerel rehber ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 1 İHA görevlendirildiği belirtilen açıklamada, yerel rehberin, kaybolan 2 kişinin cansız bedenini bugün sabah saatlerinde 4 bin 900 rakımda bulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunularak, "Olumsuz hava koşulları şartları altındaki olay bölgesinden, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cansız bedenlerinin nakledilmesi için başlatılan çalışmalarımız hassasiyetle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

- Olay

20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu.

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber