Bodrumlu işletmeciler 'pahalı değiliz' diyor

Türkiye Gazetesi'nden Samet Eker'in haberine göre Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, fahiş fiyatlardan dolayı Bodrum'da otellerin boş kaldığı iddialarının doğru olmadığını söyledi. Dengiz "Doluluk oranları bölgeye göre değişiyor. Ayrıca dönem de önemli.

Oteller mayısta doluydu, ağustostan sonra yüzde 90 doluluğa ulaşacağız. Pandemiden bugüne aralıklarla otellerde boşluklar oluşuyor. İlk kez olmuş gibi lanse ediliyor, tuhaf. Sanki Bodrum'daki otelcilerin batmasını isteyen bir kesim var. Türkiye'de en çok vergi veren illerin başında Muğla geliyor. Bodrum batarsa Türkiye batar" dedi.

'Bodrum pahalı' yorumlarını da eleştiren Dengiz "Tatile gelmemişler ama sosyal medya üzerinden yorum yapıyorlar. Bodrum pahalı değil. Her kademe fiyat var. 30-50 yıllık işletmeler var. Doğru fiyat uygulamasa ayakta kalabilir mi? Benim işletmemde lahmacun 180 lira. Bodrum'un en uygun bölgesindeyim. 180 liralık ürüne 1.500 lira isteyemem" diye konuştu.

YUNANİSTAN'DAN ÇOK İYİYİZ

Türk vatandaşlarının Yunan adalarına akınını değerlendiren Dengiz "Yunan adalarına vizesiz uygulama ilk defa olmuyor. 2015 yılında da aynı durum yaşanmıştı. Schengen bölgesi olduğu için Yunan adalarına gidip Yunanistan'dan daha kolay vize almak isteyenler de bu yola başvuruyor. Mutfak kültürü de benziyor, vatandaşımız yöneldi. Türkiye'de yerli ve yabancı turistler erken rezervasyonla yüzde 20-30 arasında indirim alabiliyor. Bu nedenle en çok tercih edilen ülke Türkiye olmuştu. Bu da ülkemizin tercih edilmesine sebep olmuştu. Yunanistan geride kalınca kapıda vize başlattı. Türkiye hizmet ve kalitede dünyadaki en iyi ülkeler arasında" dedi. Dengiz 238 otelin konkordato ilan ettiği yönündeki haberleri de yalanladı ve iddia sahipleri hakkında yasal süreç başlattıklarını duyurdu.