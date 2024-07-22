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Türkiye'nin küresel imajına 'başıboş köpek' darbesi

Gündemden düşmeyen başıboş sokak köpekleri, Türkiye'nin küresel prestijine de ağır darbe indiriyor. Bugüne kadar 13 ülkenin, başıboş köpekler ve kuduz riski sebebiyle, Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına uyarı mesajı yayımladığı ortaya çıktı Raporda, "Maalesef Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre de kuduz riskinin hala yüksek olarak belirtildiği tek Avrupa ülkesiyiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 07:44, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 09:02
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Türkiye'nin küresel imajına 'başıboş köpek' darbesi

Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre Kısa süre önce TBMM'ye sunulan başıboş köpeklere yönelik yasa teklifi gündemdeki yerini korurken, çarpıcı bir detay daha göze çarptı.


Hamidiye Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (HESAM) tarafından yayımlanan rapor, Türkiye'deki başıboş köpek tartışmalarının nasıl küresel bir soruna dönüştüğünü gözler önüne serdi.


VATANDAŞLARINI UYARAN ÜLKELER

Yapılan araştırmaya göre bugüne kadar 13 ülke, Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına başıboş köpekler ve kuduz riski sebebiyle, dışişleri bakanlıklarının internet sitesi üzerinden uyarı mesajı yayımladı.


KUDUZ RİSKİ YÜKSEK TEK AVRUPA ÜLKESİYİZ

Raporda, 13 ülkenin söz konusu tutumuna ilişkin yoruma da yer verilerek, "Bu durum ülkemiz için bir utanç konusudur ve turizm için olumsuz bir algıdır. Maalesef Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre de kuduz riskinin hala yüksek olarak belirtildiği tek Avrupa ülkesiyiz" ifadeleri kullanıldı.


HİNDİSTAN VE TAYVAN'DAN ÇARPICI ÖRNEKLER

Öte yandan makalede, başıboş köpek krizi ile yıllardır boğuşan Hindistan ve Tayvan'dan da dikkat çekici örnekler paylaşılarak, "1998'e kadar Hindistan'da başıboş köpek popülasyonu yerel idarenin ötenazi uygulamalarıyla kontrol altına alındı. Ancak hayvan hakları aktivistlerinin baskısıyla 'yakala-kısırlaştır-geri bırak' yöntemi benimsenmeye başlandı."


"Bugün Hindistan'da köpek popülasyonu 35-40 milyona ulaşmış, yıllık 20 bin kişi kuduzdan ölmekte ve kuduz temaslı vaka sayısı yıllık 17,5 milyon civarındadır."


Tayvan ise 2017 yılında 'yakala-kısırlaştır-geri bırak' yöntemini uygulamaya başladı. Ancak son açıklanan verilere göre köpek popülasyonu bu uygulamaya geçildiği tarihten sonra yüzde 6,19 arttı" bilgisi paylaşıldı.

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