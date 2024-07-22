TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı
TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı
Faizsiz Masrafsız 30.000 TL Nakit!
Faizsiz Masrafsız 30.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Uzmanlar: Sıcaklık artışı kalp krizi riskini yükseltiyor
Uzmanlar: Sıcaklık artışı kalp krizi riskini yükseltiyor
CrowdStrike: Kesintiden etkilenen cihazların önemli kısmı normale döndü
CrowdStrike: Kesintiden etkilenen cihazların önemli kısmı normale döndü
TBMM, yeni haftayı yoğun mesai ile karşılayacak
TBMM, yeni haftayı yoğun mesai ile karşılayacak
Yargıtay'dan emsal boşanma davası kararı
Yargıtay'dan emsal boşanma davası kararı
AK Parti'de değişim rüzgarı
AK Parti'de değişim rüzgarı
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Emekli zam farkları ne zaman yatacak?
Emekli zam farkları ne zaman yatacak?
Turizmci de Yunan'a gitti! Fahiş fiyat sektördeki dengeyi bozdu
Turizmci de Yunan'a gitti! Fahiş fiyat sektördeki dengeyi bozdu
Türkiye'nin küresel imajına 'başıboş köpek' darbesi
Türkiye'nin küresel imajına 'başıboş köpek' darbesi
Bodrumlu işletmeciler 'pahalı değiliz' diyor
Bodrumlu işletmeciler 'pahalı değiliz' diyor
En düşük emekli aylığına zam bu hafta Genel Kurul'a gelecek
En düşük emekli aylığına zam bu hafta Genel Kurul'a gelecek
Polise 'Seni sürdüreceğim' demek 'direnme' suçu sayılır mı?
Polise 'Seni sürdüreceğim' demek 'direnme' suçu sayılır mı?
Biden adaylıktan çekildi
Biden adaylıktan çekildi
Vali yardımcısının yeğenleri boğularak can verdi
Vali yardımcısının yeğenleri boğularak can verdi
'Denetimli serbestlikten yararlanan 6 bin 695 kişi yeniden suç işledi'
'Denetimli serbestlikten yararlanan 6 bin 695 kişi yeniden suç işledi'
20 üniversitede 21'i lisans, 71 yapay zeka programı açılıyor
20 üniversitede 21'i lisans, 71 yapay zeka programı açılıyor
Gabar'da sondaj kulesi altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı
Gabar'da sondaj kulesi altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı
Elektrik faciasında ifadeler ortaya çıktı: İZSU gözlemcisi izinliymiş
Elektrik faciasında ifadeler ortaya çıktı: İZSU gözlemcisi izinliymiş
Hükümetten yeni adım: E-ticaret firmaları vergi toplayacak
Hükümetten yeni adım: E-ticaret firmaları vergi toplayacak
Merkez Bankası faiz kararını salı günü açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını salı günü açıklayacak
Nem İstanbulluları uyutmadı: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
Nem İstanbulluları uyutmadı: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
Erdoğan yanıt verdi: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
Erdoğan yanıt verdi: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
Gıda İşletmelerinde 'Karekod' uygulaması başladı
Gıda İşletmelerinde 'Karekod' uygulaması başladı
Sahafın dünyaca ünlü moda markasına karşı 'isim' zaferi
Sahafın dünyaca ünlü moda markasına karşı 'isim' zaferi
Yeni Orta Vadeli Program'da tasarruf ön plana çıkacak
Yeni Orta Vadeli Program'da tasarruf ön plana çıkacak
Alımlar nakde döndü! İpotekli konut satışları çakıldı
Alımlar nakde döndü! İpotekli konut satışları çakıldı
Tatil beldelerinde masalar boş kaldı: Restoranlar indirim başlattı
Tatil beldelerinde masalar boş kaldı: Restoranlar indirim başlattı
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih tavsiyeleri
Uzmanlardan üniversite adaylarına tercih tavsiyeleri
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Turizmci de Yunan'a gitti! Fahiş fiyat sektördeki dengeyi bozdu

Bodrum, Çeşme gibi tatil yörelerinde yüksek fiyatlar turisti kaçırıyor. Birçok Türk, kapıda vize ile gidilebilen Yunan adalarında daha düşük fiyatlarla tatil yapıyor. Türk turistin Yunan adalarına kaçması, pansiyon, otel, restoran işletmecisi Türklerin de Yunan adalarına gitmesine sebep oldu...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 07:54, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 07:48
Yazdır
Turizmci de Yunan'a gitti! Fahiş fiyat sektördeki dengeyi bozdu

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre Kapıda vize uygulaması sebebiyle son dönemde Yunan adaları Türk turistlerin akınına uğradı. Bu gidişte ülkemizin Bodrum, Çeşme, Alaçatı gibi tatil yörelerindeki fahiş fiyatlar da etkili oluyor. Bu durumdan ülke turizmi olumsuz etkilenirken, Yunanistan'da turist sayısı ve geliri bakımından rekorlar kırılıyor. Üstelik Türk turistler bu rekorlara önemli katkı sağlıyor. Yunan adalarına turist taşıyan feribotların hareket ettiği Ayvalık ve diğer Ege ilçelerinde uzun kuyrukların oluşmasına sebep olurken, müşterisinin peşinden Türk işletmecilerin de Yunan adalarına yönelmesi dikkat çekiyor. Adalarda çok sayıda Türkçe isimli tabelanın yanı sıra, garsonların da Türk olması dikkat çekiyor. Bodrum'da turizmcilik yapan ve ismini açıklamak istemeyen bir işletmeci "Daha bu yıl 2 işletmecinin kiralama yoluyla orada işletmecilik yapmaya başladığını biliyorum. Önce işletmecilikli başlayıp şartları sağlayınca satın alma yapmayı amaçlıyordu" dedi.

YUNANİSTAN'A 1,2 MİLYON TÜRK

Yunanistan, 2023 yılında 32 milyon 735 bin turist ağırlayıp 21 milyar dolar gelir elde etti. Yunanistan Turizm Konfederasyonu (SETE) verilerine göre 2024'ün ilk 3 ayında Yunanistan'a giden turist sayısı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 15,7 artarak 2 milyon 840 milyon oldu. 2023 yılının tamamında Türkiye'den Yunanistan'a 1 milyona yakın turist gitti. Sadece bayram döneminde Yunan adalarına giden turist sayısı 26 bini geçti. 2024 yılı sonu itibarıyla toplam Türk turist sayısının 1,2 milyonu bulması bekleniyor.

TATİLCİ ROTAYI DEĞİŞTİRDİ

Bodrum ve Çeşme gibi bölgelerdeki yüksek fiyatlar yerine vatandaşlar daha uygun fiyatlı olan Avşa adası, Erikli, Enez, Gelibolu, Ayvacık, Asos, Ayvalık, Erdek, Sarımsaklı, Silifke ve Alanya gibi yerlere rağbet gösteriyor. Turizm acentesi Erkan Aydın "Bırakın yerli turisti, yabancılar bile artık Bodrum, Çeşme gibi merkezleri pahalı buluyor. Onlar da Alanya, Balıkesir, Çanakkale bölgelerine yöneldi" dedi. Gurbetçi de yüksek fiyatlardan şikayetçi. 2021 yılında Türkiye'ye gelerek 3 bin avro bozduran bir gurbetçi, ailesiyle 10 gün rahat tatil yaparken, bu yıl 6 bin avro bozdurduğu halde yetmediğini, sosyal medya hesaplarından paylaşınca çok sayıda gurbetçinin "Kendi ülkemizde kandırılıyoruz" yorumları da dikkat çekmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber