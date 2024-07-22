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Emeklilerin zam farkı ödeme tarihi belli oldu

Emekli maaş farkı ödemelerinin yapılacağı tarih, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyordu. En düşük emekli aylığının arttırılmasıyla ilgili talebin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından gözler maaş farklarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) tarafından zamlı emekli maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 12:23, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 12:24
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Emeklilerin zam farkı ödeme tarihi belli oldu

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli aylığının arttırılmasını da içinde barındıran vergi paketi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilecek.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SGK tarafından zamlı maaş farklarının yatırılağı tarih belli oldu.

Buna göre; emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

3,7 MİLYON KİŞİNİN AYLIKLARI YÜKSELTİLECEK

En düşük emekli aylığı düzenlemesiyle 3,7 milyon kişinin aylıkları yükseltilecek.

En düşük emekli maaşı alanlara 12 bin 500 liralık maaş Ağustos ayında ödenecek. Ayrıca Temmuz ayı için de 2 bin 500 liralık fark ödemesi yapılacak.

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