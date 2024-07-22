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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı merak ediliyor. Ekonomiye dair gelişmeleri takip eden vatandaşlar, Merkez Bankası'nın Temmuz toplantısına odaklandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 08:09, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 08:05
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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), geçen ayki son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. Şimdi tüm gözler Temmuz ayı PPK toplantı tarihinde olacak.

TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını belirlemek üzere Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yarın yılın altıncı faiz kararını belirlemek için toplanacak, alınan karar saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

TOPLANTI TARİHLERİ DEĞİŞTİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın katılacağı uluslararası toplantılar nedeniyle toplantı tarihi 25 Temmuz'dan 23 Temmuz'a çekilmişti.

Ağustos ayındaki toplantının tarihi ise 22 Ağustos'tan 20 Ağustos'a alınmıştı.

Karahan, G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılacak.

TCMB HAZİRAN FAİZ KARARI

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

Aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflamanın mayıs ayında geçici bir kesintiye uğradığı belirtilen duyuruda, yakın döneme ilişkin göstergelerin yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte yavaşladığını teyit ettiği aktarıldı.

Duyuruda, hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskıları canlı tuttuğu kaydedilerek, "Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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