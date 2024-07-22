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AK Parti'de değişim rüzgarı

Yerel seçimlerin ardından sık sık kurmayları ile bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçmenin verdiği mesajı aldıklarını vurgulamasının ardından, gerek parti içinde gerekse parti dışında yapılan anket çalışmaları ile kapsamlı analizleri inceledi. İşte detaylar...

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 08:30, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 08:30
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AK Parti'de değişim rüzgarı

Sabah Gazetesi'nden Fatma Göksu'nun haberine göre Değişimin işaret fişeği il başkanları ile başladı, iki kabine üyesi ile devam etti. AK Parti'deki değişim için tüm gözler 23 Temmuz'da yapılacak MKYK toplantısına çevrilmiş durumda...


Kulislerde, MKYK toplantısından sonra bazı genel başkan yardımcılarında bayrak değişiminin olacağı ifade ediliyor.


SİSTEMLİ ÇALIŞMA

Başkan Erdoğan, 31 Mart sonrası atacağı her adımı yol arkadaşları ile birlikte tartıştı, yeni yol haritasını belirlemek için toplantılar düzenledi.


AK Parti, eylülde yapılacak olan olağan kongre sürecine kadar sistemli bir hazırlık dönemi yönetiyor. Seçimlerden sonra Batman ve Rize il başkanları ile başlayan değişim süreci il ve ilçe başkanlıkları ile devam etti.


Erdoğan, son MYK toplantısında, "2 bakan ve 7 il başkanı ile değişim sürecine dair başlangıç yaptık. Kimseyi kırmadan, dökmeden gerektiği zaman bayrak değişimi devam edecek. Bayrak değişimine gitmeyi planladığımız iller var" ifadelerini kullanmıştı.

Gözler salı günü toplanacak MKYK toplantısına çevrilirken, parti kulislerinde, 23 Temmuz'da yapılacak MKYK toplantısında, bazı genel başkan yardımcılarının görevden alınacağı belirtiliyor.

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