Batman Havalimanı'nda polis meslektaşını vurdu

Edinilen bilgilere göre, TK-4115 sefer sayılı uçakla Ankara'dan Batman'a gelen komiser yardımcısı M.A.D., silah teslim noktasına gelerek tabancasını almak istedi. M.A.D., burada görevli polis memuru F.D. tabancayı kontrol bidonu içerisine doğrultup kontrol ettiği esnada silahın ateş alması sonucu kazara bacağından yaralandı.

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