Dolar 33 TL'nin altına geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 33,0570 33,0580 32,9390 32,9400 Avro 36,0220 36,0230 35,8770 35,8780 Sterlin 42,7590 42,7720 42,5750 42,5960 İsviçre frangı 37,1740 37,1770 37,0300 37,0380 ANKARA ABD doları 33,0270 33,1070 32,9090 32,9890 Avro 35,9820 36,0620 35,8370 35,9170 Sterlin 42,6990 42,9090 42,5150 42,7250