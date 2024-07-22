Dolar 33 TL'nin altına geriledi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 17:29, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 17:30
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|33,0570
|33,0580
|32,9390
|32,9400
|Avro
|36,0220
|36,0230
|35,8770
|35,8780
|Sterlin
|42,7590
|42,7720
|42,5750
|42,5960
|İsviçre frangı
|37,1740
|37,1770
|37,0300
|37,0380
|ANKARA
|ABD doları
|33,0270
|33,1070
|32,9090
|32,9890
|Avro
|35,9820
|36,0620
|35,8370
|35,9170
|Sterlin
|42,6990
|42,9090
|42,5150
|42,7250