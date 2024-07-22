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Dolar 33 TL'nin altına geriledi

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 17:29, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 17:30
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Dolar 33 TL'nin altına geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMAPAZARTESİ
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD doları33,057033,058032,939032,9400
Avro36,022036,023035,877035,8780
Sterlin42,759042,772042,575042,5960
İsviçre frangı37,174037,177037,030037,0380
ANKARA
ABD doları33,027033,107032,909032,9890
Avro35,982036,062035,837035,9170
Sterlin42,699042,909042,515042,7250

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