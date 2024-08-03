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4483'e göre şikayetçi vefat halinde ceza soruşturmasının sonucu ne olur?

Danıştay 1. Dairesi, şikayetçinin vefatı halinde ceza soruşturmasının sonucunun yasal mirasçılarına tebliği gerektiğine karar verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Ağustos 2024 14:00, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2024 16:03
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4483'e göre şikayetçi vefat halinde ceza soruşturmasının sonucu ne olur?

Kurum yasal mirasçıları araştırmalı ve tebliğ etmelidir

Men-i muhakeme kararının, .'nın mirasçıları araştırılarak bu kişilere şikayetçinin haklarını takip edebilecekleri açıklanarak 7201 sayılı Tebligat Kanununda ve ilgili Yönetmelikte gösterilen usule uygun olarak tebliğ edilmesi, anılan Kurul kararı ile bu kararın dayanağı soruşturma raporunun ve dosya içeriğindeki tüm belgelerin ıslak imzalı asılları veya onaylayanın adını, soyadını, unvanını ve aslı gibidir mührünü içeren onaylı örnekleri ile birlikte tebligat alındılarının asılları ve adı geçen şikayetçinin mirasçılarının bu Kurul kararına itiraz etmesi/etmeleri halinde itiraz dilekçesinin/dilekçelerinin aslı/asılları eklenerek, etmemesi/etmemeleri durumunda da Yasa gereği incelenmek üzere Dairemize gönderilmelidir.

T.C.
DANIŞTAY
BİRİNCİ DAİRE
Esas No: 2023/423
Karar No: 2023/439


KARAR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünün 17.2.2023 tarih ve 329258 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi (Dursun Odabaş Tıp Merkezi) Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ., aynı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi ., Hemşire . ve . ile Hasta Bakıcı . ve .'in men-i muhakemelerine ilişkin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 25.1.2023 tarih ve Dosya No:2023/1 sayılı kararı, Tetkik Hakimi Fatma Güneş Gülşen'in açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53'üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53'üncü maddesinin (c) bendinde, yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında uygulanacak ceza soruşturması usulü düzenlenmiş; aynı bendin 8'inci alt bendinde, bu Kanunda yer almamış hususlarda uygulanacağı belirtilen 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında da, yetkili merciin soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararının hakkında ön inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirileceği hüküm altına alınmıştır.

2547 sayılı Kanunun 53/c maddesi hükmü gereğince yapılan ceza soruşturması sonucunda verilen men-i muhakeme veya lüzum-u muhakeme kararlarının, haklarında karar verilenlere (şüphelilere) ve şikayetçilere 7201 sayılı Tebligat Kanununda ve ilgili Yönetmelikte öngörülen usule uygun olarak tebliği zorunludur.

Diğer taraftan, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun "Katılanın Kanun Yoluna Başvurması" başlıklı 242'nci maddesinde, katılan, Cumhuriyet savcısına bağlı olmaksızın kanun yollarına başvurabileceği, karar, katılanın başvurusu üzerine bozulursa, Cumhuriyet savcısının işi yeniden takip edeceği, "Katılmanın Hükümsüz Kalması" başlıklı 243'üncü maddesinde ise, katılan, vazgeçerse veya ölürse katılmanın hükümsüz kalacağı, mirasçıların, katılanın haklarını takip etmek üzere davaya katılabilecekleri hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi (Dursun Odabaş Tıp Merkezi) Psikiyatri Anabilim Dalı Psikiyatri Servisi 5 numaralı hasta odasında tedavi gören .'nın refakatçisi ve eşi olan şikayetçi .'ya 19.4.2019 tarihinde Klinikte bulunmaması gerektiği söylenerek adı geçenin hasta odasından çıkartıldığı, eşinin intihar etmeyi düşündüğünü görevlilere söylediği halde, bu durumu umursamamak suretiyle .'nın odadaki TV kablosuyla kendisini asarak intihar etmesine neden olunduğu iddiasıyla Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ., aynı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi ., Hemşire . ve . ile Hasta Bakıcı . ve . hakkında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünce yapılan soruşturma sonucunda şüphelilerin men-i muhakemelerine ilişkin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 25.1.2023 tarih ve Dosya No:2023/1 sayılı kararının verildiği, bu Kurul kararının, dayanağı soruşturma raporunun ve eklerinin asılları veya onaylı örnekleri yerine fotokopi nüshalarının dosyaya eklendiği, öte yandan, fezlekede, şikayetçi .'nın vefat ettiği belirtilmesine rağmen, Kurul kararının . adına tebliğe çıkarıldığı, ancak, anılan mevzuat uyarınca şikayetçi .'nın vefat etmesi dolayısıyla mirasçılarının adı geçenin haklarını takip etmek üzere söz konusu ceza soruşturmasına katılabileceklerinin açık olduğu, buna göre de anılan Kurul kararının .'nın mirasçılarına tebliğ edilmesi gerekirken, adı geçenin mirasçıları araştırılarak ilgili kişilere şikayetçinin haklarını takip edebilecekleri açıklanarak Kurul kararının bu kişilere tebliği gerektiği açıktır.

Bu nedenle, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 25.1.2023 tarih ve Dosya No:2023/1 sayılı men-i muhakeme kararının, .'nın mirasçıları araştırılarak bu kişilere şikayetçinin haklarını takip edebilecekleri açıklanarak 7201 sayılı Tebligat Kanununda ve ilgili Yönetmelikte gösterilen usule uygun olarak tebliğ edilmesi, anılan Kurul kararı ile bu kararın dayanağı soruşturma raporunun ve dosya içeriğindeki tüm belgelerin ıslak imzalı asılları veya onaylayanın adını, soyadını, unvanını ve aslı gibidir mührünü içeren onaylı örnekleri ile birlikte tebligat alındılarının asılları ve adı geçen şikayetçinin mirasçılarının bu Kurul kararına itiraz etmesi/etmeleri halinde itiraz dilekçesinin/dilekçelerinin aslı/asılları eklenerek, etmemesi/etmemeleri durumunda da Yasa gereği incelenmek üzere Dairemize gönderilmesi için dosyanın karar ekli olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne iadesine 21.3.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

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