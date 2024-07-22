Trafikteki elektrikli otomobil sayısında artış

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre; 2024 yılının Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 727 bin 46 otomobil bulunuyor. Otomobillerin yüzde 39,9 oranla 5 milyon 488 bin 245'i dizel yakıtlı olurken; yüzde 32,6 oranla 5 milyon 131 bin 70'i LPG'li, yüzde 29,6 oranla 4 milyon 662 bin 306'sı benzinli, yüzde 1,8 oranla 287 bin 436'sı hibrit ve 0,8 oranla 122 bin 670'i ise elektrikli.

Elektrikli ve hibrit otomobillerin Türkiye'de trafiğe çıktığı 2011'den bu yana diğer yakıt türlerine sahip otomobil oranlarında azalma görüldü. 2023 yılı itibarıyla trafikteki elektrikli otomobil oranlarında artış görüldü. 2011'de trafikteki 8 milyon 113 bin 111 otomobilin yalnızca 24'ü elektrik yakıtlıydı. 2022'ye kadar trafikteki elektrikli otomobil oranı 14 bin 550 otomobille yüzde 0,1 olurken; bu oran 2023'te 80 bin 43 otomobille yüzde 0,5, 2024'ün ilk 6 ayı itibariyle ise 122 bin 670 otomobille yüzde 0,8'e çıktı.

EN ÇOK SATAN 2'NCİ MARKA TOGG

Trafikteki elektrikli otomobil oranlarında Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un piyasaya çıktığı 2023 sonrası artış yaşandığı görülürken, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin açıkladığı haziran ayına ilişkin Otomobil ve Hafif Ticari Araç Değerlendirme Raporu'na göre; 1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında 1733 Togg satışı yapıldı. Togg, haziranda en çok satan 2'nci elektrikli otomobil markası oldu.