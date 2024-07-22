Trafikteki elektrikli otomobil sayısında artış

Otomotivde ikinci ele özel izin yolda
Otomotivde ikinci ele özel izin yolda
%0 Faizli Taksitli 25.000 TL Nakit!
%0 Faizli Taksitli 25.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Kurban Bayramı'nda kartla 132,3 milyar liralık ödeme yapıldı
Kurban Bayramı'nda kartla 132,3 milyar liralık ödeme yapıldı
Emeklilerin zam farkı ödeme tarihi belli oldu
Emeklilerin zam farkı ödeme tarihi belli oldu
Dilan Polat'ın tahliye talebine ret
Dilan Polat'ın tahliye talebine ret
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci daha da belirginleşecek
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci daha da belirginleşecek
TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı
TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı
Uzmanlar: Sıcaklık artışı kalp krizi riskini yükseltiyor
Uzmanlar: Sıcaklık artışı kalp krizi riskini yükseltiyor
CrowdStrike: Kesintiden etkilenen cihazların önemli kısmı normale döndü
CrowdStrike: Kesintiden etkilenen cihazların önemli kısmı normale döndü
TBMM, yeni haftayı yoğun mesai ile karşılayacak
TBMM, yeni haftayı yoğun mesai ile karşılayacak
Yargıtay'dan emsal boşanma davası kararı
Yargıtay'dan emsal boşanma davası kararı
Batman Havalimanı'nda polis meslektaşını vurdu
Batman Havalimanı'nda polis meslektaşını vurdu
AK Parti'de değişim rüzgarı
AK Parti'de değişim rüzgarı
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Turizmci de Yunan'a gitti! Fahiş fiyat sektördeki dengeyi bozdu
Turizmci de Yunan'a gitti! Fahiş fiyat sektördeki dengeyi bozdu
Türkiye'nin küresel imajına 'başıboş köpek' darbesi
Türkiye'nin küresel imajına 'başıboş köpek' darbesi
Bodrumlu işletmeciler 'pahalı değiliz' diyor
Bodrumlu işletmeciler 'pahalı değiliz' diyor
En düşük emekli aylığına zam bu hafta Genel Kurul'a gelecek
En düşük emekli aylığına zam bu hafta Genel Kurul'a gelecek
Polise 'Seni sürdüreceğim' demek 'direnme' suçu sayılır mı?
Polise 'Seni sürdüreceğim' demek 'direnme' suçu sayılır mı?
Biden adaylıktan çekildi
Biden adaylıktan çekildi
Vali yardımcısının yeğenleri boğularak can verdi
Vali yardımcısının yeğenleri boğularak can verdi
'Denetimli serbestlikten yararlanan 6 bin 695 kişi yeniden suç işledi'
'Denetimli serbestlikten yararlanan 6 bin 695 kişi yeniden suç işledi'
20 üniversitede 21'i lisans, 71 yapay zeka programı açılıyor
20 üniversitede 21'i lisans, 71 yapay zeka programı açılıyor
Gabar'da sondaj kulesi altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı
Gabar'da sondaj kulesi altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı
Elektrik faciasında ifadeler ortaya çıktı: İZSU gözlemcisi izinliymiş
Elektrik faciasında ifadeler ortaya çıktı: İZSU gözlemcisi izinliymiş
Hükümetten yeni adım: E-ticaret firmaları vergi toplayacak
Hükümetten yeni adım: E-ticaret firmaları vergi toplayacak
Merkez Bankası faiz kararını salı günü açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını salı günü açıklayacak
Nem İstanbulluları uyutmadı: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
Nem İstanbulluları uyutmadı: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
Erdoğan yanıt verdi: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
Erdoğan yanıt verdi: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
Gıda İşletmelerinde 'Karekod' uygulaması başladı
Gıda İşletmelerinde 'Karekod' uygulaması başladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Trafikteki elektrikli otomobil sayısında artış

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2023 sonrası artışa geçti. 2022'de trafikteki elektrikli otomobil oranı yüzde 0,1 olurken; 2023'te yüzde 0,5'e, 2024'ün ilk 6 ayında ise yüzde 0,8'e çıktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 12:52, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 12:53
Yazdır
Trafikteki elektrikli otomobil sayısında artış

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre; 2024 yılının Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 727 bin 46 otomobil bulunuyor. Otomobillerin yüzde 39,9 oranla 5 milyon 488 bin 245'i dizel yakıtlı olurken; yüzde 32,6 oranla 5 milyon 131 bin 70'i LPG'li, yüzde 29,6 oranla 4 milyon 662 bin 306'sı benzinli, yüzde 1,8 oranla 287 bin 436'sı hibrit ve 0,8 oranla 122 bin 670'i ise elektrikli.

Elektrikli ve hibrit otomobillerin Türkiye'de trafiğe çıktığı 2011'den bu yana diğer yakıt türlerine sahip otomobil oranlarında azalma görüldü. 2023 yılı itibarıyla trafikteki elektrikli otomobil oranlarında artış görüldü. 2011'de trafikteki 8 milyon 113 bin 111 otomobilin yalnızca 24'ü elektrik yakıtlıydı. 2022'ye kadar trafikteki elektrikli otomobil oranı 14 bin 550 otomobille yüzde 0,1 olurken; bu oran 2023'te 80 bin 43 otomobille yüzde 0,5, 2024'ün ilk 6 ayı itibariyle ise 122 bin 670 otomobille yüzde 0,8'e çıktı.

EN ÇOK SATAN 2'NCİ MARKA TOGG

Trafikteki elektrikli otomobil oranlarında Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un piyasaya çıktığı 2023 sonrası artış yaşandığı görülürken, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin açıkladığı haziran ayına ilişkin Otomobil ve Hafif Ticari Araç Değerlendirme Raporu'na göre; 1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında 1733 Togg satışı yapıldı. Togg, haziranda en çok satan 2'nci elektrikli otomobil markası oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber