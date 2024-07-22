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İyi Parti'de istifalar sürüyor

İyi Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel ve Isparta Milletvekili Aylin Cesur partisinden istifa etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 21:58, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 22:13
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İyi Parti'de istifalar sürüyor

İyi Parti de istifalar sürüyor. Partiden istifa eden isim İyi Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel oldu.

Yücel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olduğum İYİ Parti'den istifa ettiğimi bildirmek isterim."

Isparta Milletvekili Aylin Cesur da istifa etti

Aylin Cesur istifasını, sosyal medya hesabından "İyi Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım" paylaşımıyla duyurdu.

İyi Partili Aylin Cesur, eski Genel Başkan Meral Akşener ve partililere teşekkür etti.

Paylaşımında "İyi Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ve yönetimine, halen görevde olan İyi Parti teşkilatlarına ve halen görevde olmayan parti mensuplarına başarılar ve esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Sandalye sayısı 33'e düştü

Geçen yıl yapılan genel seçimler sonrası İyi Parti'nin 44 milletvekili bulunuyordu.

8 aylık süreçte 10 milletvekili istifa etti, 1 milletvekili ihraç edildi. Meclis'teki sandalye sayısı 33'e düştü.

Partinin yerel yönetimlerinden de 6 ayda 100 binden fazla kişinin istifa ettiği öğrenildi.

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