Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunun kuraları çekildi. Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi halinde Lille ile karşılaşacak.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 13:28, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 13:24
Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonu 3. eleme turunun kura çekimi UEFA'nın İsviçre'deki merkezinde gerçekleşti.
Yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin bu turdaki muhtemel rakibi belli oldu.
Sarı-lacivertliler, Lugano'yu elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille ile karşılaşacak.
Devler Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 13 Ağustos'ta oynanacak.