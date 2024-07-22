Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 3, Suriye'nin kuzeyinde 4 olmak üzere toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 14:09, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 14:09
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.