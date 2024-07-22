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AK Parti'den sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, sokak hayvanları düzenlemesi ve emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 14:56, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 14:57
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AK Parti'den sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CNN Türk yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"KKTC'de duruş çok önemliydi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel'in KKTC'deki temaslarına ilişkin konuşan Mustafa Elitaş, "Siyasette normalleşme sürüyor. Cumhurbaşkanı ile Özel'in Kıbrıs'ta duruşu çok önemliydi. Orada sadece Sayın Özel değil, birçok siyasi parti lideri de vardı." dedi.

"Sayın Özel Külliye'de resepsiyona katılır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel'in 29 Ekim'deki planlan görüşmelerine ilişkin, "29 Ekim'de resepsiyon olur Külliye'de. Sayın Cumhurbaşkanımız olağanüstü bir durum olmadığında TBMM'deki resepsiyona katılıyor. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu, Külliye'ye gitmemişti. Ama Sayın Özel Külliye'ye giderek resepsiyona katılır. Özel ve Erdoğan görüşme fırsatı bulabilir" şeklinde konuştu.

"Erken seçim gündemimizde yok"

Erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elitaş, "CHP'de parti içi dinamikler sıkıntıda. Özel'e baskı yapıyor olabilirler. Şu anda 2028 yılına kadar bizim gündemimizde seçim yok. Özgür Özel gerçekler ile baskılar arasında ikilem arasında kaldığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

Emekli maaşları: Burada bir adaletsizlik var

Emekli maaşlarına ilişkin konuşan Mustafa Elitaş, "Emeklilikte farklı sigorta kurullarına tabii olanlar var. Tarım BAĞKUR'lusu 15 gün prim ödedi 30 gün sayılıyor. Özel'e yanlış bilgi veriyorlar. Diyor ki Özel "Eskiden en düşük emekli maaşı asgari ücretten daha fazlaydı" 3600 gün prim ödeyen emekliyle 7200 gün prim ödeyen aynı maaşı almaya başladı. Bir taraftan vatandaş diyor ki 7200 gün primim var 13 bin küsür alıyorum, diğeri diyor ki 3600 gün primim var 12 bin 500 TL alıyorum. Burada bir adaletsizlik var. Buradaki prim ödeyenler arasındaki dengesizlik arttığı için insanlar ne kadar prim ödüyorsa karşılığını almak istiyor" ifadelerini kullandı.

"EYT'ye kimse itiraz etmedi"

EYT ile ilgili soruya yanıt veren Elitaş, "EYT'nin 5 yıllık maaliyeti 300 milyar dolar. 6 Şubat depreminin Türkiye'ye imalat maaliyeti 60 milyar dolar. Toplumda bir konses oluştu. Kimse itiraz etmedi. 2023 yılında 2,5 milyon kişi emekli olabilecekti. 2028 yılında da 4.8 milyon kişiye çıkacaktı. Muhtemelen şu an 3 milyona yakın kişi EYT'den emekli oldu. Erken emeklilik için kimse itiraz etmedi. Medya bile EYT ne zaman çıkacak dedi. 85 milyon dedi ki 4,5 milyon insanın erken emekli olmasından dolayı maliyeti hep birlikte ödeyeceğiz dediler. 85 milyon erken emekliliğin bedelini birlikte ödeyeceğiz dediler, onu hayata geçirmeye çalışacağız dediler" dedi.

Sokak hayvanları düzenlemesi: Bütün köpekler uyutulmayacak

Sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin bilgileri veren Mustafa Elitaş, "Çok tartışıldı muhakkak ki hayvanları koruyabilmek en önemli unsurlarından birisi. Ama başıboş köpekler insan hayatında tehlike oluşturuluyorsa bunun kontrol altına alınması gerekir. Ötenazi başlığına tepki gösteriyorlar. Kanunda diyor ki: 'Toplanan sokak köpekleri sahiplendirilene kadar bir alanda toplanıp kısırlaştırılır.' Sahiplenilmeyen bütün köpekler uyutulacak diye bir şey yok. Başıboş köpeklerinin halk sağlığını tehdit eder noktaya geldiği zaman ötenazi uygulanacak. Böyle bir şeyi karar veren kurul ve kuruluşlar var. Artık bunun gereksiz tartışmadan ziyade komisyondan geçtikten sonra Genel Kurul'da kanunlaşması tarafındayım. Komisyonda evladı ölen, 10 yıl çocuğunu tedavi ettirecek babanın feryadını görmektense o milletvekilleri vicdanı sorumluluk hissederler" dedi.

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