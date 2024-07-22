Özel üniversite ücretleri dudak uçaklatıyor

YKS sonuçları açıklandı, öğrenciler tercih sürecine odaklandı. Üniversite tercihleri 25 Temmuz'da başlayıp 2 Ağustos'a kadar devam edecek.

Tercihlerin başlamasına sadece üç gün kalırken, özel üniversitelerin 2024-2024 akademi yılı için ücretleri belli olmaya başladı.

Özel üniversitelerin ücretlerine bir yılda yüzde 150'ye varan zam geldi. Özel üniversitelerin açıkladığı rakamlar yalnızca eğitim ücretini kapsıyor. Yemek, yurt ve ulaşım giderleri üniversitelerin duyurduğu rakamlara dahil değil.

Sözcü'den Gülben Dikmen'in haberine göre; özel üniversite ücretlerinde son durum şöyle şekillendi:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Koç Üniversitesi 2024-2025 akademik yılında yüksek öğretime başlayacak öğrenciler için Tıp Fakültesi dışındaki programlar için ücretini 1 milyon 75 TL olarak belirledi. Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti de tüm bölümler için 1 milyon 75 bin TL oldu.

Geçen yıl bu ücretler 530 bin TL olarak açıklanmıştı. Böylece bir yılda Koç Üniversitesi ücretine yüzde 103 zam geldi.

Ayrıca üniversite tarafından yapılan açıklamada üniversite kayıt döneminde sadece güz dönemi ödemesi yapılırsa, bahar dönemi ödemesinin 618 bin 500 TL olacağı belirtildi. Yani iki taksitle ödeme yapılması durumunda güz dönemi için yüzde 15 zamlı ödeme yapılacak ve üniversitenin yıllık ücreti 1 milyon 156 bin TL olacak.

SABANCI ÜNİVERİSTESİ

Sabancı Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı ücretini yeni girişli tüm lisans programları ve hazırlık dil eğitimi için 1,1 milyon TL olarak açıkladı.

Öğrenciler geçen yıl senelik 510 bin TL öderken bu yıl bu tutar yüzde 115 artarak 1 milyon 100 bin TL'ye çıkarılmış oldu.

Sabancı Üniversitesi de kayıt döneminde sadece güz dönemi ödemesi yapılırsa, bahar dönemi ödemesinin zamlı olacağını duyurdu. Buna göre sene başında ödeme yapılması halinde 550 bin TL olan bahar dönemi ödemesi, bahar dönemi başında yapılırsa yüzde 20 zamla 660 bin TL olacak.

Yani Sabancı Üniversitesine iki taksit ödemeyle kayıtlanan bir öğrenci için üniversite ücreti 1 milyon 210 bin TL'ye çıkıyor.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

Bilkent Üniversitesi ise 2024-2025 yılı eğitim ücretini bütün bölüm ve programlar için 620 bin TL olarak belirledi.

Geçen yıl bu ücret 310 bin TL olarak belirlenmişti. Yani Bilkent Üniversitesi ücretlerine de yüzde 100 zam geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamada iki taksit ödeme yapılması halinde 6 aylık enflasyon farkıyla ödeme yapılacağı belirtildi.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

Özyeğin Üniversitesi ise ücretlerini fakülte bazında belirliyor.

Ayrıca üniversite İngilizce hazırlık programının ücretlendirmesini öğrencilerinin kayıtlı oldukları lisans programı öğrenim ücreti kadar uyguluyor.

Özyeğin Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bölümlerinin ücretleri 950 bin TL olarak açıklandı.

Geçen sene bu fakültelerin fiyatları 475 bin TL olarak belirlenmişti.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Bilgi Üniversite de ücretlerini fakülte bazında belirleyen özel üniversitelerden biri.

Üniversitenin en pahalı lisans fakülteleri Mühendislik Fakültesi ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve psikoloji bölümünün yer aldığı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi oldu. Bu fakültelerde ücret 745 bin TL olarak belirlendi. Geçen yıl bu bölümlerin ücreti 297 bin 500 TL idi. Böylece Bilgi Üniversitesi ücretlerine yüzde 150'yi aşan zam geldi.

Ayrıca üniversitenin hazırlık bölümleri için uygulayacağı ücret ise 697 bin 500 TL olarak açıklandı.