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'Elektriği kesilen kiracı soluğu mahkemede aldı' haberi yalanlandı

Akaretler Turizm Yatırımları A.Ş. 'Milyonluk kira davası: Elektriği kesilen kiracı soluğu mahkemede aldı' başlıktaki haberde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 15:52, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 15:52
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'Elektriği kesilen kiracı soluğu mahkemede aldı' haberi yalanlandı

Akaretler Turizm Yatırımları A.Ş. 'Milyonluk kira davası: Elektriği kesilen kiracı soluğu mahkemede aldı' başlıklı haber metni için tekzip yayınladı.

Yayınlanan tekzip metni şu şekilde;

Şirketimizle ilgili 08.07.2024 tarihinde 'https://www.memurlar.net/haber/l 106635/1 -milyonluk-kira- davasi-elektrigi-kesilen-kiraci-solugu-mahkemede-aldi.html r adresi üzerinden yayınlanan haber, gerçeğe aykırı olup kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için haberin düzeltilmesi gerekmektedir.

Mülkiyeti T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait ve Bilgili Holding bünyesindeki Akaretler Turizm Yatırımları A.Ş. tarafından işletilen Akaretler Sıraevler'deki taşınmaz. Korunması Gereken Kültür Varlığı niteliğinde olup, Şen Ortaklar Eğlence Hizmetleri A.Ş. tarafından kiracı sıfatı ile kullanılmaktadır. Kiracı, tarihi eser olan taşınmazda, Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediye, itfaiye ve diğer kamu kurumlarınca onaylı projeler ve Kira Sözleşmesi'ne aykırı kullanım ve imalatlarda bulunmuş ve taşınmazın kimi bölümlerine tarihi eser vasfındaki tüm Sıraevler Bölgesi'ni tehlikeye atarak kaçak elektrik bağlamıştır.

Yapılan uyarı ve itirazların kiracı tarafından dikkate alınmaması neticesinde İstanbul 22. Sulh Hk. Mahkemesi 2023/120 D.İş ve İstanbul 8. Sulh Hk. Mahkemesi'nin 2023/1602 E. sayılı dosya kararları uyarınca, İstanbul 8. İcra Dairesi 2023/39323 E. sayılı dosya kapsamındaki tedbir kararı icra eliyle uygulanmış, kaçak elektrik kablosu kesilirken taşınmazın ana bölümüne elektrik verilmeye devam edilmiştir. Kiracı aleyhine sözleşmeye aykırılık ve sözleşmeden doğan ödeme yükümlülüklerini ihlal sebebiyle verilmiş tahliye kararı bulunmakta olup, kiracının haksız ithamları işbu tahliye kararından kaynaklanmaktadır.

Kiracının kamu can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren davranışları, habere konu işlemin yargı kararı doğrultusunda ve kamu dairesi eliyle ifa edildiği gerçeği habercilik etiğine aykırı şekilde göz ardı edilmiş, taraflı ve kamuoyunu yanlış bilgilendiren haber sebebiyle Şirketimizin itibarı zedelenmiştir. Şirketimizin yanlış, karalama amaçlı, haksız ve hukuka aykırı haberler bakımından ilgilileri aleyhine her türlü maddi ve manevi tazminat talep haklan saklıdır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur. .

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