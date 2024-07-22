Ak Partili Elitaş: EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CNN TÜRK ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar olduğunu ifade eden Elitaş, "6 Şubat depreminin Türkiye'ye imalat maliyeti 60 milyar dolar." ifadelerini kullandı.

"85 milyon bedelini birlikte ödeyeceğiz dediler"

Erken emeklilik konusunda vatandaşların ortak bir tavır aldığını söyleyen Elitaş, "85 milyon erken emekliliğin bedelini birlikte ödeyeceğiz dediler." diye konuştu

"Erken emeklilik için kimse itiraz etmedi"

Mustafa Elitaş, EYT düzenlemesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar. 6 Şubat depreminin Türkiye'ye imalat maliyeti 60 milyar dolar. Toplumda bir konsesyum oluştu. Kimse itiraz etmedi. 2023 yılında 2,5 milyon kişi emekli olabilecekti. 2028 yılında da 4.8 milyon kişiye çıkacaktı. Muhtemelen şu an 3 milyona yakın kişi EYT'den emekli oldu. Erken emeklilik için kimse itiraz etmedi.

Medya bile EYT ne zaman çıkacak dedi. 85 milyon dedi ki 4,5 milyon insanın erken emekli olmasından dolayı maliyeti hep birlikte ödeyeceğiz dediler. 85 milyon erken emekliliğin bedelini birlikte ödeyeceğiz dediler, onu hayata geçirmeye çalışacağız dediler.