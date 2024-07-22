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Sokak köpeklerine ilişkin tekliften 'Ötanazi' kelimesi çıkarıldı

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi görüşmelerinde 5. maddede yer alan "ötenazi" ibaresi, AK Parti Grubu'nun önergesiyle metinden çıkarıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 23:25, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 23:44
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Sokak köpeklerine ilişkin tekliften 'Ötanazi' kelimesi çıkarıldı

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda sürüyor. Görüşmelerde AK Parti tarafından verilen değişiklik önergesiyle kanun teklifinin 5. maddesinde yer alan "ötenazi" ibaresi metinden çıkarıldı. Kanun teklifinin 13'ncü maddesinin birinci fıkrasından önce gelmek üzere, 'Bakımevlerine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9'ncu maddesinin 3'ncü fıkrasında belirtilen tedbir uygulanır' ibareleri eklendi. Atıf yapılan kanun ise şöyle:

"Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilir. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır."

5. maddesi kabul edilen yasa teklifinin diğer maddeleri görüşülmeye devam ediyor.

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