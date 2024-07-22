Çanakkale'de 4,7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sarsıntı, yerin 10,23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ezine merkezli 4,7 şiddetindeki deprem nedeniyle şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir. Çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Ayrıca deprem anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

- "Evin duvarlarında çatlak oluştu"

Ayvacık ilçe merkezindeki Hamdibey Mahallesi sakinlerinden Rüstem Akan, boş durumdaki evinin duvarlarında depremle çatlak oluştuğunu belirtti.

Akan, depremi şiddetli şekilde hissettiklerini dile getirerek, "Her odada neredeyse kısmi çatlaklar var. Bazı odalarda sıvalar dökülmüş. Ev şu anda boş durumdaydı. Eve yeni taşınıyorlardı. Bahçede oturdukları esnada deprem oldu." diye konuştu.