Bakan Yerlikaya'dan Çanakkale'deki depreme ilişkin açıklama

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını belirterek, olumsuz bir durum olmadığını söyledi. Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendirdiklerini kaydederek, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.