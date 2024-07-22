Hesaba itiraz eden müşteri büfe sahibini bıçakla öldürdü

Kadınlar için soyadı düzenlemesi 9. Yargı Paketi'nden çıkarılacak
Kadınlar için soyadı düzenlemesi 9. Yargı Paketi'nden çıkarılacak
%0 Faizli Taksitli 25.000 TL Nakit!
%0 Faizli Taksitli 25.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Turizmcilerden algı operasyonu açıklaması: Oteller boş değil
Turizmcilerden algı operasyonu açıklaması: Oteller boş değil
Sokak köpeklerine ilişkin tekliften 'Ötanazi' kelimesi çıkarılacak
Sokak köpeklerine ilişkin tekliften 'Ötanazi' kelimesi çıkarılacak
16 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-23' operasyonu: 73 şüpheli yakalandı
16 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-23' operasyonu: 73 şüpheli yakalandı
Ak Partili Elitaş: EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar
Ak Partili Elitaş: EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar
Sürücüler dikkat! O tünel 50 gün ulaşıma kapatılacak
Sürücüler dikkat! O tünel 50 gün ulaşıma kapatılacak
Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava etkili olacak
Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava etkili olacak
Özel üniversite ücretleri dudak uçaklatıyor
Özel üniversite ücretleri dudak uçaklatıyor
AK Parti'den sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama
AK Parti'den sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama
Otomotivde ikinci ele özel izin yolda
Otomotivde ikinci ele özel izin yolda
Kurban Bayramı'nda kartla 132,3 milyar liralık ödeme yapıldı
Kurban Bayramı'nda kartla 132,3 milyar liralık ödeme yapıldı
Emeklilerin zam farkı ödeme tarihi belli oldu
Emeklilerin zam farkı ödeme tarihi belli oldu
Dilan Polat'ın tahliye talebine ret
Dilan Polat'ın tahliye talebine ret
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci daha da belirginleşecek
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci daha da belirginleşecek
TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı
TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı
Uzmanlar: Sıcaklık artışı kalp krizi riskini yükseltiyor
Uzmanlar: Sıcaklık artışı kalp krizi riskini yükseltiyor
CrowdStrike: Kesintiden etkilenen cihazların önemli kısmı normale döndü
CrowdStrike: Kesintiden etkilenen cihazların önemli kısmı normale döndü
TBMM, yeni haftayı yoğun mesai ile karşılayacak
TBMM, yeni haftayı yoğun mesai ile karşılayacak
Yargıtay'dan emsal boşanma davası kararı
Yargıtay'dan emsal boşanma davası kararı
Batman Havalimanı'nda polis meslektaşını vurdu
Batman Havalimanı'nda polis meslektaşını vurdu
AK Parti'de değişim rüzgarı
AK Parti'de değişim rüzgarı
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Turizmci de Yunan'a gitti! Fahiş fiyat sektördeki dengeyi bozdu
Turizmci de Yunan'a gitti! Fahiş fiyat sektördeki dengeyi bozdu
Türkiye'nin küresel imajına 'başıboş köpek' darbesi
Türkiye'nin küresel imajına 'başıboş köpek' darbesi
Bodrumlu işletmeciler 'pahalı değiliz' diyor
Bodrumlu işletmeciler 'pahalı değiliz' diyor
En düşük emekli aylığına zam bu hafta Genel Kurul'a gelecek
En düşük emekli aylığına zam bu hafta Genel Kurul'a gelecek
Polise 'Seni sürdüreceğim' demek 'direnme' suçu sayılır mı?
Polise 'Seni sürdüreceğim' demek 'direnme' suçu sayılır mı?
Biden adaylıktan çekildi
Biden adaylıktan çekildi
Vali yardımcısının yeğenleri boğularak can verdi
Vali yardımcısının yeğenleri boğularak can verdi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hesaba itiraz eden müşteri büfe sahibini bıçakla öldürdü

Bursa'nın Mudanya ilçesi hesaba itiraz eden müşteri, büfe sahibini kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep oldu. Gözaltına alınan ve mahkemeye sevkedilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2024 18:38, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2024 20:01
Yazdır

Olay, saat 00.30 sıralarında Bursa'nın Mudanya ilçesi İsmet İnönü bulvarı üzerinde bulunan büfede meydana geldi. Büfede çay içen G.G., gelen hesap üzerine büfe sahibi Rasim Çiçek (63) ile tartışmaya başladı. Çıkan arbede sırasında G.G. (50), yere düştü. Duruma sinirlenen G.G., yanında getirdiği bıçağı çıkararak Rasim Çiçek'in kalbine sapladı. Olay yerinde bulunan Çiçek'in akrabası N.T. ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri büfe sahibi Rasim Çiçek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan N.T. ise ambulans ile hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, şüpheli G.G.'yi gözaltına aldı. G.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber