'Okulum Temiz' Belgelendirme Programının yürütülme esasları yeniden belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarında yönetim sistemleri belgelendirme iş ve işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Belgelendirme Hizmetleri Yönergesi doğrultusunda yürütülmektedir.

Eğitim öğretim faaliyetlerine başlamadan önceki süreçte resmi ve özel okul/kurumlarda, eğitim faaliyetlerinin temiz, hijyenik ve enfeksiyonlara karşı güvenli ortam standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi amacıyla sistemli yönetim anlayışı sürdürülmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yayınlanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"na uygun olarak süreçlerin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi için "Okulum Temiz" belgelendirme programı uygulanmaktadır.

2024-2025 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, eğitim kuramlarında enfeksiyon risklerinin yönetilmesi, temizlik ve hijyen ile ilgili kaynakların ve süreçlerin planlaması ile "Okulum Temiz" belge yenileme sertifikasyon süreçlerinin aşağıda yer alan esaslara uygun yürütülmesi gerekmektedir.

Buna göre:

a) Okul ve kurumlarda hijyen ve sanitasyon kalitesinin geliştirilmesi ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması amacıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri koordinasyonunda 30/08.2024 tarihine kadar okul ve kurum yöneticilerine "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" kapsamında okul ve kurumlarda yapılması gereken hazırlıklarla ilgili bilgilendirme ve rehberlik yapılması,

b) Okul ve kurulularda kılavuz şartlarına göre risk yönetimi ilkelerine uygun olarak planlamaların ve dokümanlarda gerekli revizyonların yapılması,

c) Okul ve kurumlar tarafından http://merkezisgb.meb.gov.tr/belgelendirme adresinde yer alan "Yönetim Sistemi Belgelendirme Portalı'nda yer alan başvuru dokümanlarının güncellenmesi,

ç) Okul ve kurumların kılavuz şartlarına uygunluğunun öz değerlendirmesi için "SB.FR.059 OTB Öz Değerlendirme Soru Listesinin" kullanılması,

d) İlk belgelendirme ve belge yenileme başvurularının 02.09.2024-15.10.2024 tarihleri arasında "SB.FR.057 Okulum Temiz Belgelendirme Başvuru Formu"na uygun olarak http//merkezisgb.meb.gov.tr/belgelendirıne adresinde "Yönetim Sistemi Belgelendirme Portalı" üzerinden alınması,

e) Milli Eğilim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimlerince belgelendirme programına uygun olarak 02.09.2024 tarihinden itibaren "Belge Yenileme" tetkiklerinin planlanması,

f) Belgelendirme başvurusu kabul edilen okul/kurumların belgelendirme süreçlerinde uygunluk değerlendirilmesi için "SB.FR.058 Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Tetkik Raporu"nun denetimlerde kullanılması,

g) İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimlerince, ihtiyaç bulunması, halinde "Okulum Temiz" tetkik görevlisi eğitimi için 16.09.2024 tarihine kadar Bakanlığımız eğ[email protected] adresine taleplerin iletilmesi gerekmektedir.

Belgelendirme programı yönetim süreçlerinde kullanılması gerekli tüm dokümanlarına güncel haline http://merkezisgb.meb.gov.tr/belgelendirme adresinde yer alan "Yönetim Sistemi Belgelendirme Portalı" üzerinden ulaşılmaktadır.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim kuramlarında sağlık ve hijyen şatları geliştirilmiş ortamlarda yetiştirilmeleri için Bakanlığımız ile TSE arasında düzenlenen işbirliği protokolüne uygun olarak, belgelendirme programının uygulanması ve belgelendirme faaliyetlerinin Bakanlığımız ve TSE tarafından müştereken belirlenen kriterlere uygun olarak aksan mahal verilmeden titizlikle yönetilmesi, bu süreçte tetkik görevlilerine her türlü kolaylığın sağ taraflar arasında iş birliği ve koordinasyonun oluşturulması gerekmektedir.

İşte o esaslar;

Ahmet KANDEMİR