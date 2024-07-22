Öğretmen, birlikte alkol aldıkları muhtarın silahıyla kendini vurdu

Olay, ilçeye bağlı Hacılar Köyü'nde meydana geldi. Saltukova İlkokulunda görev yapan Ertan Arslan(39), iddiaya göre Mevlüt Girdi(51) isimli şahsın evinde Temenler Köyü muhtarı Olcay Arslan(36) ile alkol almaya başladı. Bir süre sonra öğretmen Arslan, muhtar Arslan'ın silahını alarak kafasına sıktı. Kanlar içerisinde kalan öğretmeni gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Olayla ilgili muhtar ve ev sahibi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.