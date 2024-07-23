23 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları
23 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılında Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu'na katılacak.
(İstanbul/11.00)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.
(Ankara/09.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00)
2- TBMM'den
- Genel Kurulda Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlanacak.
(15.00)
- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(14.00)
- CHP ve DEM Parti grup toplantıları düzenlenecek.
(13.30/12.45)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm istatistikleri ile temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek ve kira sertifikası satışı yapacak.
(Ankara)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- ABD Başkanı Joe Biden'ın, 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde adaylıktan çekilerek Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıklamasının ardından gelişmeler izleniyor.
(Washington/Ankara)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları öncesi "Team Türkiye" kafilesinin İstanbul Havalimanı VIP Salonu'ndan Fransa'ya uğurlanmasına katılacak.
(İstanbul/12.00)
2- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımına konuk olacak.
(Thun/21.30)
3- Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(Liezen/11.30)