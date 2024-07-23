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Türk vatandaşlığı almak zorlaşıyor!

T.C. pasaportu almak için konut almak ve evlenmek yetmiyor. Emniyet ve MİT'in onay vermediği, Interpol'ün de 'temiz' demediği yabancılara vatandaşlık verilmeyecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 07:43, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 07:38
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Türk vatandaşlığı almak zorlaşıyor!

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Kamuoyunda, başta Türkiye'de yatırım yapılması, konut edinimi, evlenme veya başka gerekçelerle Türk vatandaşlığı alanlarla ilgili ortaya atılan iddialara açıklık getirildi. Türk vatandaşlığı için çok aşamalı bir süreç işletiliyor. İçişleri Bakanlığının takip ettiği süreçlerde, Emniyet ve MİT'ten onay alınmadan bir yabancıya Türk vatandaşlığı verilmiyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan, TBMM Dışişleri Komisyonunda yaptığı sunumda, Türk vatandaşlığının nasıl kazanıldığı, hangi aşamalardan geçtiğini anlattı, son dönemdeki bazı iddiaları değerlendirdi. Türk vatandaşlığı verilmesi konusunda en önemli aşamalardan birinin Emniyet ve MİT'in yaptığı güvenlik araştırması olduğunu belirten Taşyapan "Bu kurumlarımız bize 'Herhangi bir sakıncası vardır veya yoktur' diye bir kanaat belirtiyorlar. Bu kanaat olumlu olmadıkça bizim vatandaşlık işlemini hiçbir şekilde yürütmemiz mümkün değildir. Bütün vatandaşlık branşlarında bu arşiv araştırması mutlaka yapılmak zorundadır" dedi.

INTERPOL'DEN ÇİFTE DOĞRULAMA

Son zamanlarda, bazı uluslararası organize suç örgütü üyelerinin Türk vatandaşlığı aldığına yönelik tartışmalar sebebiyle, vatandaşlık süreçleri daha sıkı takip edilmeye başlandı. Bu kapsamda hem başvuru aşamasında hem de başvurunun sonuçlanmasına kısa süre kala Interpol'den iki defa doğrulama isteniyor.

Taşyapan "Biz son zamanlarda uygulamalarımızda vatandaşlığa alınmadan önce, son bir defa daha sıkıntılı bir durum olup olmadığını soruyoruz. Çünkü bizim bu süreçleri işletirken Emniyet ve MİT soruşturmasının üzerinden beş altı ay gibi bir süre geçmiş oluyor. Interpol'e tekrar da sorarak böyle ikinci bir doğrulamayı bir daha yaparak gidiyoruz" dedi.

Bazen başka bir ülkenin vatandaşı olması nedeniyle o ülkelerden sağlıklı bilgi almanın mümkün olmadığını ifade eden Taşyapan; "Mesela bir kişi suç işliyor, o ülke Interpol'e bildiriyor ama Interpol'ün bunu ülkelere dağıtması zaman alabiliyor. Bu arada gecikmelerden dolayı sanki bu kişi daha önce suçu bilindiği halde vatandaş yapılıyormuş gibi bir algı oluşuyor" diye konuştu.

İKAMET ETME HAKKI YOKSA EVLENME OLMAYACAK

İçişleri Bakanlığı bir süre önce valiliklere bir yazı göndererek Türkiye'de kanuni kalış hakkı olmayan yabancıların nikah başvurusunu kabul etmemelerini istemişti. Bu konuya açıklık getiren İbrahim Taşyapan şunları söyledi: Aslında bu uygulama zaten vardı, biz kaçak göçmenlerle mücadele için bu kuralı yeniden hatırlattık. 'Türkiye'de herhangi bir yasal ikamet etme hakkı veya yasal bir statüyle kalmıyorsa bunların evlenmelerini gerçekleştirmeyin' diye hatırlatma yaptık. Kişi yasal olarak Türkiye'de kalıyorsa evlenme yapabilir, hatta bazen bazı ülkeler bize nota veriyor, mesela, Fas bize nota verdi, 'Benim vatandaşlarım yasal belge getirse bile evlendirme yapmayacaksınız ve benim Türkiye'deki konsolosluklarımdan veya büyükelçiliğimden onu tekrar teyit edeceksiniz' dedi. Şimdi öyle yapıyoruz Faslıların evlenmelerini.

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