Dezenformasyonla Mücadele Merkezi dolandırıcılığa karşı uyardı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi dolandırıcılığa karşı uyardı
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem orada olacak!
Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem orada olacak!
Bakan Şimşek: TCMB'nin swap stoku 144 milyon dolara geriledi
Bakan Şimşek: TCMB'nin swap stoku 144 milyon dolara geriledi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor
Emeklilikte yeni dönem için düğmeye basılıyor!
Emeklilikte yeni dönem için düğmeye basılıyor!
Can dostunu terk edene ağır ceza!
Can dostunu terk edene ağır ceza!
Fen liseleri ful çekti mesleğe ilgi yüksek
Fen liseleri ful çekti mesleğe ilgi yüksek
Türk vatandaşlığı almak zorlaşıyor!
Türk vatandaşlığı almak zorlaşıyor!
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Merkez Bankası rezervlerindeki yükseliş ekonomiye güveni artırıyor
Merkez Bankası rezervlerindeki yükseliş ekonomiye güveni artırıyor
Sokak köpeklerine ilişkin tekliften 'Ötanazi' kelimesi çıkarıldı
Sokak köpeklerine ilişkin tekliften 'Ötanazi' kelimesi çıkarıldı
İyi Parti'de istifalar sürüyor
İyi Parti'de istifalar sürüyor
Diplomatik kaynaklar, Erdoğan-Esad görüşmesini yalanladı
Diplomatik kaynaklar, Erdoğan-Esad görüşmesini yalanladı
Kadınlar için soyadı düzenlemesi 9. Yargı Paketi'nden çıkarılacak
Kadınlar için soyadı düzenlemesi 9. Yargı Paketi'nden çıkarılacak
Turizmcilerden algı operasyonu açıklaması: Oteller boş değil
Turizmcilerden algı operasyonu açıklaması: Oteller boş değil
16 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-23' operasyonu: 73 şüpheli yakalandı
16 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-23' operasyonu: 73 şüpheli yakalandı
Ak Partili Elitaş: EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar
Ak Partili Elitaş: EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar
Sürücüler dikkat! O tünel 50 gün ulaşıma kapatılacak
Sürücüler dikkat! O tünel 50 gün ulaşıma kapatılacak
Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava etkili olacak
Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava etkili olacak
Özel üniversite ücretleri dudak uçaklatıyor
Özel üniversite ücretleri dudak uçaklatıyor
AK Parti'den sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama
AK Parti'den sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama
Otomotivde ikinci ele özel izin yolda
Otomotivde ikinci ele özel izin yolda
Kurban Bayramı'nda kartla 132,3 milyar liralık ödeme yapıldı
Kurban Bayramı'nda kartla 132,3 milyar liralık ödeme yapıldı
Dilan Polat'ın tahliye talebine ret
Dilan Polat'ın tahliye talebine ret
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci daha da belirginleşecek
Bakan Şimşek: Dezenflasyon süreci daha da belirginleşecek
TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı
TCMB'nin temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı
Uzmanlar: Sıcaklık artışı kalp krizi riskini yükseltiyor
Uzmanlar: Sıcaklık artışı kalp krizi riskini yükseltiyor
CrowdStrike: Kesintiden etkilenen cihazların önemli kısmı normale döndü
CrowdStrike: Kesintiden etkilenen cihazların önemli kısmı normale döndü
Yargıtay'dan emsal boşanma davası kararı
Yargıtay'dan emsal boşanma davası kararı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Emeklilikte yeni dönem için düğmeye basılıyor!

SGK emeklilik sistemi reformu için ilk sinyal geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2008 sonrası sigortalı olanların emeklilik hesaplamasında değişiklik yapılacağı mesajını verdi. Peki nasıl bir reform gündemde? Emeklilik yaşı yükselecek mi? İşte detaylar

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 08:17, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 08:19
Yazdır
Emeklilikte yeni dönem için düğmeye basılıyor!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 12.500 liraya yükseltilmesini de içeren vergi paketi TBMM Başkanlığına sunulurken yaptığı açıklamada emeklilik sistemiyle ilgili kapsamlı değişiklik yapılacağını söyledi.

Güler, "Önümüzdeki dönem inşallah emeklilik sisteminde daha dengeli, adil bir uygulamayı hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunun için bir gelir kalemi oluşturmak lazım. Bütçe disiplinini bozmadan bir sistem inşa etmek lazım.

O konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı önümüzdeki dönemlerde enflasyonun ciddi oranda düşmeye başlaması ve hem enflasyonla beraber bütçe disiplinini de elden bırakmadan bu konuda sabit gelirli vatandaşlarımızın gelirlerini artıracak, enflasyona ezdirmeme noktasında gayretimiz ve çabamız devam edecektir" dedi.

ERDOĞAN'DAN EMEKLİLİK REFORMU MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla gittiği KKTC'den dönüşte bir gazetecinin "Basına yansıyan bazı haberler var, emeklilik sisteminde köklü değişiklik içeren yeni bir hazırlık yapılıyor diye.

Bu konuyla ilgili görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?" şeklindeki sorusunu özetle şöyle yanıtladı:

"Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz? Buna bakıyoruz, adımlarımızı da buna göre atıyoruz.

Onun için de yeni yasama döneminde inşallah bu konuyu gündeme alacağız. O şekilde de yola devam edeceğiz. Grup başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret."

SOSYAL YARDIM SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK

2024 - 2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) da 2024 yılının 3. çeyreğinde "Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemelerin hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliğinin güçlendirileceği" belirtildi.

OVP'de ayrıca sosyal yardım sisteminin gözden geçirilerek, işgücüne katılıma mani olmayacak şekilde bütünleşik bir yapıda aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarının daha etkin kullanımının sağlanacağı ifade edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber