Zehir tacirlerine 16 ilde operasyon: 59 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, 203 ekip, 642 personel, hava aracı ve narkotik dedektör köpeklerin katılımıyla 16 ilde "NARKOÇELİK-28" operasyonların düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde, 13 miylon 623 bin 127 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

59 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

Gözaltına alınan 59 zehir taciri ve sokak satıcısından 40'ı tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verdi.

Yerlikaya, Türkiye'yi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını vurguladı.