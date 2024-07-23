Zehir tacirlerine 16 ilde operasyon: 59 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik düzenlenen "NARKOÇELİK-28" operasyonlarında 59 şüphelinin yakalandığını, 40'ının tutuklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 08:37, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 08:38
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, 203 ekip, 642 personel, hava aracı ve narkotik dedektör köpeklerin katılımıyla 16 ilde "NARKOÇELİK-28" operasyonların düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda 2 ton 294 kilogram uyuşturucu madde, 13 miylon 623 bin 127 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
59 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı
Gözaltına alınan 59 zehir taciri ve sokak satıcısından 40'ı tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verdi.
Yerlikaya, Türkiye'yi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını vurguladı.