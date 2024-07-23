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EKK: OVP'deki yapısal reformlar değerlendirildi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, Orta Vadeli Program (OVP) tedbirlerinin yanı sıra 2025-2027 OVP hazırlık süreci ele alındı. Toplantı sonrası açıklama yapıldı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 13:38, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 14:32
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Beştepe'de toplandı. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz başkanlık ediyor. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, toplantının ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "2024-2026 dönemini içeren OVP'de öngörülen yapısal reformlarda gelinen aşama ile 2025-2027 dönemini kapsayan OVP'nin hazırlık süreci değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Programın temel hedefi olan enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesine yönelik uygulanan politikalar sayesinde geçiş süreci tamamlandığı ve Haziran ayı ile birlikte dezenflasyon süreci başladığı aktarıldı.

'Programımızın oluşturduğu güven ortamı sonucunda...'

Cari işlemler açığı önemli ölçüde gerilerken rezervlerin artmaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Azalan risk primimiz sayesinde ülkemizin dış finansmana erişimi artarken finansman maliyetleri de düşmektedir. Dış kaynak girişinin güçlenmesi ve Türk lirasına ilginin artması finansal istikrarı sağlamlaştırırken dezenflasyon sürecimize pozitif katkı sağlamaktadır. Programımızın oluşturduğu güven ortamı sonucunda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları not artırımına devam etmektedir."

Kurul'da ayrıca, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmış olmasının yatırım ortamının iyileştirilmesi bakımından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiği vurgulandı.

Son dönemde uygulamaya alınan kamuda tasarruf ve verimliliği artırmaya yönelik tedbirler ile kayıt dışılığı azaltmaya ve vergide adaleti güçlendirmeye ilişkin düzenlemeleri içeren yeni vergi paketi mali disiplinin daha da iyileşmesini sağlayacağı ifade edilen açıklamada, "Programımızın nihai amacı sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye ulaşmak, fiyat istikrarının tesisi ile kalıcı refah artışını sağlamaktır. Bu süreçte, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerini kapsayan kalkınma odaklı politikalarımızla istihdam sağlamaya devam edeceğiz" denildi.

Alınan kararlar

Bugünkü toplantıda ele alınan temel hususlara ise açıklamada şöyle yer verildi: "2024-2026 dönemini içeren OVP'de öngörülen yapısal reformlarda gelinen aşama ile 2025-2027 dönemini kapsayan OVP'nin hazırlık süreci değerlendirilmiştir. Eylül ayında yayımlamayı planladığımız OVP ile temel politika önceliklerimiz korunacak, makroekonomik göstergeler ve yapısal reform gündemimiz son gelişmeler çerçevesinde katılımcı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. İklim değişikliğinin etkileri de göz önünde bulundurularak tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin temini amacıyla sulama tesislerinin enerji ihtiyacının içme suyu amacı taşımayan baraj ve göletlerin rezervuarlarında kurulacak güneş enerji santrallerinden karşılanmasına yönelik çalışmalar ele alınmış ve bu kapsamda önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan yatırımlar istişare edilmiştir. Eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi ile işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamın tespiti ve sağlanması amacıyla oluşturulan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları ele alınmış, Kurul'un işlevselliğinin ve etkinliğinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir."

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