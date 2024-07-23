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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hatay' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Hatay'ın ana vatana katılmasının 85. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 09:05, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 09:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hatay' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Hatay, farklı kültürlerin ve dinlerin barış içinde bir arada yaşadığı, Anadolu'da kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan, kardeşlik ve hoşgörü merkezidir.

Ana vatanla bütünleşme kararı, Hataylıların güçlü iradesiyle alınmıştır. Bu kucaklaşma kararı, milli birlik ve bütünlüğümüze değer katmış, uluslararası camiada ülkemizin barışçı kimliğini öne çıkarmış ve saygınlığını artırmıştır.

Bu bütünleşme kararı, aziz milletimizin birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tuttuğunun göstergesidir. Ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek geleceğe aynı azim ve kararlılıkla yürüyoruz.

Hatay'ı da kapsayan ve 6 Şubat'ta meydana gelen deprem, son asırda maruz kaldığımız en büyük felaket olarak tarihe geçti. Bu depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen başta olmak üzere, bu milli dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yad ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.

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