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Memurluktan zabıta memurluğuna geçiş mümkün mü?

Belediye Zabıta Yönetmeliğine göre, belediye hizmet birimlerinde memur olanların aranan şartları sağlamaları durumunda belediye zabıta memurluğuna geçişleri mümkündür.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ağustos 2024 00:10, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 10:19
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Memurluktan zabıta memurluğuna geçiş mümkün mü?

Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin "başka memurluklardan naklen geçiş" başlığını taşıyan 16'ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre; belediye hizmet birimlerinde memur kadrosunda çalışanlardan, belediye zabıta memurluğuna geçmek isteyenler; 35 yaşını aşmamaları, bu Yönetmeliğin 13/A maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan şartları taşımaları, 13/E maddesinde öngörülen sınavda başarılı olmaları kaydıyla 657 sayılı Kanuna ve diğer mevzuat hükümlerine uyularak zabıta memurluğuna atanabilir.

Yönetmeliğin "sınava kabul için ön şartlar" başlıklı 13/A maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre; sınava katılmak isteyenlerin, sınava son başvuru tarihi itibariyle; en az lise veya dengi okul mezunu olmaları; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekir.

Yönetmeliğin "sınavın yapılması" başlıklı 13/E maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre; sınav adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı veya sözlü ile uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün bir görüş yazısında (Tarih: 20.03.2023, Sayı: E-53773008-622.02-5976295); ilgili personelin Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 16'ncı maddesinde aranılan şartları taşıması ve yapılacak sınavda başarılı olması kaydıyla zabıta memuru kadrosuna atanması mümkün bulunmaktadır denilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün bir görüş yazısında (Tarih: 07.06.2024, Sayı: E-53773008-622.02-9673203); görüleceği üzere, zabıta memuru kadrolarının belediyenin diğer kadrolarından farklı olarak özel bir kariyer sistemine sahiptir. Bu kadrolara ilk defa alım usulü ayrı hükümlere tabi tutulmuş olup
ihtiyaçların karşılanması amacıyla diğer kadrolardan zabıta memuru kadrolarına atama da gerekli şartları taşıyanlar arasından sınavla yapılmaktadır. Belediye memurlarından ihtiyacı karşılayacak sayıda personel zabıta biriminin sadece büro hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilebilecektir. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün 24.3.2020 tarihli ve 72693546-045.02-E.650029 sayılı görüş yazısında, mezkür Yönetmelik ile belediye zabıta teşkilatının, personelin göreve "zabıta memuru" olarak başladığı, belirli bir hizmet süresi ile mevzuatla aranan diğer şartların taşınması sonrası, görevde yükselme sınavı ile üst görevlere atanılan bir "meslek" olarak düzenlendiği vurgulanmış olup belediyelerdeki diğer memur kadrolarında görev yapanların ise mevzuatla aranan eğitim, yaş, fiziksel özellikler, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olma ve benzeri şartları taşımaları kaydıyla zabıta memuru olarak atanmalarının mümkün bulunduğu belirtilmiştir. Bu itibarla, 657 sayılı Kanuna tabi çalışanlardan mezkür Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanların açılacak sınavda başarılı olmaları halinde zabıta memuru kadrolarına atanmaları mümkün bulunmaktadır denilmiştir.

Bu verilen bilgiler çerçevesinde; memurluktan zabıta memurluğuna geçiş mümkün olmakla birlikte, sadece belediye hizmet birimlerinde memur kadrosunda çalışanların geçişi yukarıda belirtilen şartların sağlanması durumunda mümkündür. Belediyeler dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki memurların belediye zabıta memurluğuna geçişleri mümkün değildir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki memurların zabıta memurluğuna geçişleri ancak bu Yönetmeliği 13/A maddesindeki sınava kabul için ön şartların sağlanmaları halinde (Sınava katılmak isteyenlerin, sınava son başvuru tarihi itibariyle; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları, b) En az lise veya dengi okul mezunu olmaları, c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması, ç) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları, d) Geçerlilik süresi dolmamış KPSS puan türünden, sınav duyurusunda belirtilmiş olan asgari puanı almış olmaları gerekir.) mümkündür.

Özetlemek gerekirse, belediye memurlarının zabıta memurluğuna geçişleri için aranan şartlar şunlardır:

1. 35 yaşını aşmamaları.
2. Yapılacak sınavda başarılı olmaları.
3. Sınava son başvuru tarihi itibariyle en az lise veya dengi okul mezunu olmaları.
4. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.
5. 657 sayılı Kanuna ve diğer mevzuat hükümlerine uyulması.

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