Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem orada olacak!

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin derinliğini 10,23 kilometre olarak açıkladı

AFAD'dan yapılan açıklamada, ''deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığı'' belirtilirken ''Saha tarama çalışmalarının devam ettiği'' aktarıldı.

Çanakkale depreminin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, X (Twitter) hesabından bir değerlendirme yaptı. Prof. Dr. Görür depremin Bayramiç'in gündeyindeki Evciler Fay Zonu'nda meydana geldiğini açkladı.

Bu fayın Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) orta branjına ait olduğunu ifade eden Naci Görür, ''Bu kol ve KAF'ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz'' değerlendirmesi yaptı. Prof. Dr. Naci Görür'e göre; şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak.

Prof. Dr. Naci Görür: Uyarıyorum...

Naci Görür, Çanakkale'deki depremin ardından paylaştığı ikinci mesajda ise ''Siz nasıl kentinizi ve tüm ülkeyi deprem dirençli hale getirirsiniz onu düşünün'' ifadesine yer verdi.

Prof. Dr. Görür, ''Çanakkale depremi nedeniyle uyarıyorum'' derken mesajına şöyle devam etti:

* Özellikle hükümet, muhalefet ve halk şunu idrak etmeli. Bu ülkenin hemen hemen her yeri bir fay örgüsüyle kaplı. Üikenin herhangi bir bölgesi herhangi bir zamanda büyük bir depreme maruz kalabilir ve binlece insanımız ölebilir. Bu çok ciddi bir olasılıktır.