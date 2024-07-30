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Memur yıllık izni bitmeden göreve başlayabilir mi çağrılabilir mi?

657 sayılı Kanun, Danıştay Kararları ve DPB Görüşü birlikte dikkate alındığında, memur yıllık izni bitmeden hizmet ihtiyacına göre izin vermeye yetkili amir tarafından çağrılabilir veya memur iznini keserek göreve başlayabilir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Temmuz 2024 14:00, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 10:16
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Memur yıllık izni bitmeden göreve başlayabilir mi çağrılabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "yıllık izinlerin kullanılışı" başlıklı 103'üncü maddesinin birinci fıkrasına göre; yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir.

Mülga DPB vermiş olduğu bir görüş yazısında (Tarih: 29.04.2016, Sayı: 2635); yıllık iznin amirin uygun bulacağı zamanlarda verileceği hususu göz önünde bulundurulduğunda, yıllık iznini yarıda keserek göreve dönmek isteyen memurun talebinin karşılanmasında da amirin takdir yetkisinin bulunduğu mütalaa edilmiştir.

Danıştay 5. Dairesi bir kararında (K.1984/569); yıllık iznini kullandığı sırada hizmetine ihtiyaç duyulan personelin göreve çağrılmasında mevzuata aykırılık olmadığı, böyle bir çağrı üzerine personelin göreve başlaması gerektiği, göreve dönmeme halinin 10 günü aşması halinde memurun çekilmiş sayılacağına hükmetmiştir.

Bu yapılan açıklamalar gereğince, memurlar yıllık izinde bulundukları süre içinde kurumları tarafından hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde iznin kesilerek göreve dönülmesi mümkündür. Bunun için yıllık izinde iken memura ulaşılabilmesi gerekir. Uygulamada yıllık izin formlarında memura ulaşılabilecek telefon numarası talep edilmektedir.

Aynı şekilde memur yıllık iznini keserek göreve dönmesini kurumundan talep edebilir.

Her iki şekilde memurun yıllık izinden çağrılması veya yıllık iznini bitirmeden göreve başlayabilmesi kurumların ihtiyacı ve takdirine bağlıdır. Elbette bu takdir hakkı, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanılmalıdır. Takdir yetkisi, hukuka aykırı kullanılmamalı ve mağduriyet oluşturmamalıdır (Danıştay 16. Daire, K.2016/3687). Başka bir ifade ile yıllık iznini kullanmakta olan memur, hizmetine ihtiyaç duyulması halinde izin vermeye yetkili amirler veya üst amirlerce göreve çağrılabilir. Bu çağırma, bir gerekçeye dayanmalı keyfi olmamalıdır.

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