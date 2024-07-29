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İski memuru, bir büyükşehir belediyesi şirketi yönetim kuruluna atanabilir mi?

İSKİ memuru gerek İBB gerekse diğer büyükşehir belediyelerine ait şirketlerde yönetim kurulu üyeliğine görevlendirilmesinin 657 sayılı Kanunun 28'inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Temmuz 2024 14:00, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 10:16
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İski memuru, bir büyükşehir belediyesi şirketi yönetim kuruluna atanabilir mi?

2560 sayılı "İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun", İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bu Kanunda İSKİ olarak anılır. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. İSKİ personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" başlıklı 28'inci maddesine göre; memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar (görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).

Bu düzenlemeler çerçevesinde; İSKİ'de görev yapmakta olan bir memur İSKİ'nin bir şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak görev alabilir. Ancak, İSKİ'deki bir memur gerek İBB'de veya gerekse herhangi bir büyükşehir belediyesine yahut diğer belediyelere ait belediye şirketlerinde görev alamazlar. Şöyle ki İSKİ, 2560 sayılı Kanuna göre İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. 657 sayılı Kanunun 28'inci maddesindeki "görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç" düzenlemesi dikkate alındığında kısaca, İSKİ'deki bir memur sadece ve sadece İSKİ'ye ait şirketlerde görev alabilir. İSKİ'deki bir memurun herhangi bir büyükşehir belediyesine/diğer belediyelere (kendi belediyesi dahi olsa yani İBB olsa dahi) ait şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmesi 657/28 madde hükmüne aykırı olacaktır.

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