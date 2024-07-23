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Dolar 32,88 TL'ye geriledi

Dolar - euro kaç TL? 23 Temmuz 2024 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro satış fiyatlarında son durum.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 17:13, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 17:14
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Dolar 32,88 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİSALI
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD doları32,939032,940032,880032,8810
Avro35,877035,878035,720035,7210
Sterlin42,575042,596042,452042,5120
İsviçre frangı37,030037,038036,896036,9030
ANKARA
ABD doları32,909032,989032,850032,9300
Avro35,837035,917035,680035,7600
Sterlin42,515042,725042,392042,6020

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