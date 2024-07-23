Dolar 32,88 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 32,9390 32,9400 32,8800 32,8810 Avro 35,8770 35,8780 35,7200 35,7210 Sterlin 42,5750 42,5960 42,4520 42,5120 İsviçre frangı 37,0300 37,0380 36,8960 36,9030 ANKARA ABD doları 32,9090 32,9890 32,8500 32,9300 Avro 35,8370 35,9170 35,6800 35,7600 Sterlin 42,5150 42,7250 42,3920 42,6020