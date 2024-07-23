Dolar 32,88 TL'ye geriledi
Dolar - euro kaç TL? 23 Temmuz 2024 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro satış fiyatlarında son durum.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 17:13, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 17:14
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|32,9390
|32,9400
|32,8800
|32,8810
|Avro
|35,8770
|35,8780
|35,7200
|35,7210
|Sterlin
|42,5750
|42,5960
|42,4520
|42,5120
|İsviçre frangı
|37,0300
|37,0380
|36,8960
|36,9030
|ANKARA
|ABD doları
|32,9090
|32,9890
|32,8500
|32,9300
|Avro
|35,8370
|35,9170
|35,6800
|35,7600
|Sterlin
|42,5150
|42,7250
|42,3920
|42,6020