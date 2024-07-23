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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 585 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 585 bin liraya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 17:09, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 17:32
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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 567 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 585 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,2 artışla 2 milyon 585 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 529 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında işlem hacmi, 1 milyar 998 milyon 331 bin 604,59 lira, işlem miktarı ise 779,085 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 2 milyar 136 milyon 283 bin 42,64 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.529.000,002.400,00
En Düşük2.567.000,002.386,00
En Yüksek2.585.000,002.445,00
Kapanış2.585.000,002.443,70
Ağırlıklı Ortalama2.576.548,872.419,43
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.998.331.604,59
Toplam İşlem Miktarı (Kg)779,085
Toplam İşlem Adedi41

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