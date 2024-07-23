Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan anne ve kızı öldü
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde elektrik akımına kapılan anne ile kızı yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2024 11:51, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2024 11:52
Zehra Elesli (50), kırsal Akçalı Mahallesi'ndeki tek katlı evlerinin damında salça yaparken elektrik akımına kapıldı.
Elesli'nin 15 yaşındaki kızı Hatun Elesli de annesini kurtarmak isterken akıma kapıldı.
Ağır yaralanan anne ile kızı, kaldırıldıkları Akçakale Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi.